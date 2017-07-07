Российский спутник сфотографировал из космоса портрет Путина на поле в Италии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский космический аппарат сфотографировал из космоса портрет президента РФ Владимира Путина, который создал художник Дарио Гамбарин на поле с пшеницей под Вероной.

"Решили проверить - видно ли "Путина" из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником", - говорится в Twitter Роскосмоса.

В госкорпорации пояснили ТАСС, что снимок был сделан недавно одним из российских спутников дистанционного зондирования Земли.

Решили проверить - видно ли «Путина» из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником pic.twitter.com/ji0tHM1TPA — РОСКОСМОС (@roscosmos) 7 июля 2017 г.

Портрет был создан на поле на севере Италии художником, который называет себя мастером ландшафтного искусства (land art). Ранее он уже неоднократно осуществлял подобные инсталляции. Среди его предыдущих работ были не только портреты (Барака Обамы, Дональда Трампа, Фиделя Кастро, папы римского Франциска, Нельсона Манделы), но и различные плакаты с призывами к миру и справедливости, а также реплики знаменитых живописных работ, например, "Крик" Эдуарда Мунка. С 1993 года Гамбарин проводит персональные выставки в городах Италии и Европы.

Для создания своих гигантских произведений на поле размером 25 тыс. кв. м художник использует трактор и плуг, применяя специальную технику. Увидеть его работы можно только с высоты птичьего полета.

Выбор Путина в качестве персонажа для нового портрета Гамбарин объяснил встречей G20 в Гамбурге, на которой должны быть решены важные вопросы - от экономических и миграционных до международных кризисов в Сирии и на Украине. Рядом со схематичным портретом мастер написал фамилию российского президента: Путин.