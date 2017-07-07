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Комитет ЮНЕСКО внес шесть новых объектов в список Всемирного наследия

Общество
7 июля, 21:25 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 7, июля. /ТАСС

На проходящей в Кракове сессии организации рассматривается более 30 заявок

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41-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, Краков

41-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, Краков

© EPA/Jacek Bednarczyk

ВАРШАВА, 7 июля. /ТАСС/. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, проводящий в Кракове 41-ю сессию, в пятницу включил шесть объектов в список Всемирного наследия.

Об этом говорится в распространенных организацией официальных сообщениях.

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В первой части сессии список Всемирного наследия пополнился Старым городом палестинского Хеврона, который одновременно попал в список объектов, находящихся под угрозой. Это решение вызвало критику властей Израиля. "Еще одно абсурдное решение ЮНЕСКО, на этот раз они решили, что Гробница Патриархов в Хевроне - это палестинский объект национального наследия, а не еврейский", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напомнив, что в этом месте покоятся тела Адама и Евы, а также похоронены библейские патриархи Авраам, Исаак, Иаков и их жены.

Во второй части заседания ЮНЕСКО признала Всемирным наследием природный объект "Ландшафты Даурии", расположенный на территории России и Монголии. Уникальность Даурского заповедника заключается в том, что это единственный в мире экорегион, где осуществляется естественный переход от темнохвойных лесов в умеренно-континентальные луга.

Он характеризуется необыкновенным разнообразием различных экосистем и видов, приспособившихся к чрезвычайно резко меняющимся условиям существования. В частности, этот природный объект, располагающий крупными и мелкими степными озерами, является основным местом отдыха для более чем 3 млн перелетных птиц на пути их миграции из Сибири и Восточной Азии в Океанию и Австралию - одном из важнейших и наиболее протяженных перелетных путей в мире.

Среди других новых объектов - комплекс природоохранных зон Арли-Пенджари, расположенный на территории Бенина и Буркина-Фасо, китайский горный хребет Кукушили в северной части Тибетского нагорья, Национальный парк Лос-Алерсес в Аргентине, а также девственные буковые леса в Карпатах и других регионах Европы.

На сессии рассматривается более 30 заявок на включение в список Всемирного наследия. Рассмотрение новых кандидатур продолжится в субботу и воскресенье. Среди еще не обсуждавшихся объектов Успенский собор в Свияжске в Республике Татарстан. Сессия завершит работу 12 июля.

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