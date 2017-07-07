Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Greenpeace установил в Гамбурге статую Трампа в виде младенца

Общество
7 июля, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Плачущий младенец с лицом президента США, сделанный из папье-маше, держит в руках разорванный экземпляр Парижского соглашения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Boris Roessler/dpa via AP

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Активисты Greenpeace установили семиметровую статую президента США Дональда Трампа в виде младенца, разрывающего экземпляр Парижского соглашения, в Гамбурге, где проходит саммит "двадцатки" с участием лидера Соединенных Штатов. Акция проводится Greenpeace в знак протеста против выхода США из этой договоренности, направленной на защиту климата, говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на официальном сайте организации.

Статуя плачущего младенца с лицом Трампа, на которого надеты подгузники, изготовлена из папье-маше. Он держит в руках разорванный экземпляр Парижского соглашения. Скульптура установлена на понтоне на Эльбе, напротив здания филармонии, где прошел концерт для лидеров G20.

"Все остальные лидеры G20 не могут ждать, пока Трамп повзрослеет", - заявил эксперт Greenpeace по проблемам климата Карстен Смид. Он призвал лидеров "двадцатки" твердо настаивать на том, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру.

В начале июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Он считает, что соглашение перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а следование его положениям могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровнях
2
В Москве объявили штормовое предупреждение
3
Тиллерсон: спецпредставитель США по Украине был назначен по запросу Путина
4
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе
5
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
6
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
7
Великобритания, США и Франция отказались присоединяться к антиядерной конвенции ООН
Темы дня
Реклама