Greenpeace установил в Гамбурге статую Трампа в виде младенца

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Активисты Greenpeace установили семиметровую статую президента США Дональда Трампа в виде младенца, разрывающего экземпляр Парижского соглашения, в Гамбурге, где проходит саммит "двадцатки" с участием лидера Соединенных Штатов. Акция проводится Greenpeace в знак протеста против выхода США из этой договоренности, направленной на защиту климата, говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на официальном сайте организации.

Статуя плачущего младенца с лицом Трампа, на которого надеты подгузники, изготовлена из папье-маше. Он держит в руках разорванный экземпляр Парижского соглашения. Скульптура установлена на понтоне на Эльбе, напротив здания филармонии, где прошел концерт для лидеров G20.

"Все остальные лидеры G20 не могут ждать, пока Трамп повзрослеет", - заявил эксперт Greenpeace по проблемам климата Карстен Смид. Он призвал лидеров "двадцатки" твердо настаивать на том, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру.

В начале июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Он считает, что соглашение перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а следование его положениям могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.