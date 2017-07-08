Россияне в десятый раз празднуют День семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Основные торжества по случаю Дня семьи, любви и верности пройдут в субботу в городе Муром, где жили святые Петр и Феврония, история которых стала примером семейного счастья и преданности.

Любовь, вошедшая в историю

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. По легенде они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.

В 2008 году молодежь Мурома предложила ввести новый праздник - День семьи, любви и верности. Государственная дума и Совет Федерации одобрили инициативу. Оргкомитет празднования возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Праздник был поддержан и Межрелигиозным советом России, куда входят представители всех религий, исповедуемых на территории страны.

Медаль за семейное счастье

Символом Дня семьи, любви и верности была выбрана ромашка. Этот цветок стал олицетворением чистоты, верности и нежности.

Несмотря на молодость, у праздника уже есть свои традиции. Одна из них - вручение медали "За любовь и верность", ее вручают тем, кто прожил в браке 25 лет и более. На лицевой части изображен цветок ромашки, а на обороте - Петр и Феврония.

С 2014 года награда вручается и парам, где один из супругов имеет иностранное гражданство. Как ранее сообщила начальник управления гуманитарного сотрудничества и молодежной политики Россотрудничества Ольга Евко, в этом году будет отмечено порядка 400 пар, в том числе и смешанных, проживающих более чем в 40 странах.

Семья и церковь

Праздник семьи, любви и верности имеет и церковные корни - Петр и Феврония были канонизированы Православной церковью на церковном соборе 1547 года. Их мощи ныне хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Как отметил настоятель Пятницкого подворья Троице-Сергиевой лавры протоиерей Павел (Великанов), институт семьи является одним из самых важных для православной веры.

"Семья является одной из главных ценностей, ведь именно в ней происходит обучение человека самому сложному искусству - искусству любви. Не случайно Иисус в прощальной беседе с учениками говорил: "Заповедь новую даю вам - любите друг друга так, как я вас возлюбил". Это основание и есть самым главным для понимания семьи как одной из базовых ценностей в жизни христианина", - сказал протоиерей ТАСС.

Он отметил, что сама идея праздника является очень важной, особенно на фоне кризиса семейных ценностей. "Сама идея празднования, на мой взгляд, очень хорошая, потому что ни для кого не секрет, что институт семьи во всем мире терпит острый кризис, людей, придерживающихся традиционных семейных ценностей, становится меньше. Поэтому важно возвращаться к этой теме", - подчеркнул настоятель.

Священнослужитель добавил, что в истории Церкви, кроме Петра и Февронии, есть и другие примеры семейного счастья. "У нас есть и другие святые, которые могли бы стать ориентирами для семейной жизни. К примеру, замечательные святые, родители преподобного Сергия [Радонежского] - Кирилл и Мария. Во многом благодаря им мы получили одну из ключевых фигур в истории России и православия", - отметил он.

Показ мод, картинная галерея и концерт над рекой

Центром празднования Дня семьи, любви и верности станет город Муром. В этом году жителей и гостей города ждет яркая и разнообразная программа. Ведущие модельеры России Дмитрий Симачев, Вячеслав Зайцев, Егор Зайцев, Валентин Юдашкин и другие представят свои работы по мотивам русского народного костюма. Гости праздника познакомятся с традиционными ремеслами Древней Руси, совершат путешествие по гастрономической карте городов Владимирской области и выберут царь-калач - один из символов Мурома.

Завершится праздник любви многочасовым концертным марафоном на набережной реки Оки.

В Москве центром праздничных торжеств традиционно станет музей-заповедник "Царицыно". Там пройдет художественная выставка "Семья - душа России", где будут представлены работы не только мастеров живописи, но также детей и взрослых, которые присылали свои работы на конкурс со всей России. В 22 часа на территории парка пройдет масштабное пиротехническое шоу. Еще одной площадкой праздника станет Екатерининский парк, где выступят финалисты семейного творческого марафона талантов "Московская семья - путь к успеху".

Праздник также отметят в 80 странах ближнего и дальнего зарубежья на площадках Россотрудничества.