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Делегация Русской православной церкви за границей посетит российские святыни

Общество
8 июля, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

За 18 дней члены делегации посетят десятки храмов и монастырей на территории России

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Делегация Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) по приглашению Русской православной церкви (РПЦ) прибывает в Россию с визитом, приуроченным к 10-летию восстановления отношений и 100-летию начала гонений на религию. Гости за 18 дней пребывания посетят десятки храмов и монастырей на территории страны.

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Как сообщили ТАСС организаторы визита, в состав делегации войдут порядка 30 священнослужителей из разных стран. Они отметили, что в программу включены святые места, особо почитаемые верующими.

"Программа составлена так, чтобы гости смогли увидеть духовно значимые места, связанные с вершинами русского духа и веры. Это особенно важно для паломников с точки зрения духовного делания", - подчеркнули организаторы.

Святыни древней Руси

Зарубежные гости в ходе визита увидят святыни, с которыми связана история России и православия. Начнется путешествие с Москвы - "третьего Рима", чтобы подчеркнуть ее значение для мирового христианства. Здесь гости побывают в древнейших монастырях - Высоко-Петровском, Сретенском, Покровском, Донском, Даниловом, соборах Московского Кремля. Делегация пройдет по залам Оружейной палаты, Алмазного фонда, Третьяковской галереи.

Затем священнослужители отправится в Оптину пустынь - один из духовных центров России XIX - начала XX веков. Именно там жили оптинские старцы, после разговоров с которыми многие люди чудесным образом исцелялись от своих болезней. Члены делегации смогут поклониться мощам святых угодников и чудотворным иконам.

Из Оптиной пустыни паломники проедут с обзорной экскурсией по Рязани, откуда направятся в Дивеево. Дивеевская земля испокон веков почиталась у православных, поскольку связана с именем преподобного Серафима Саровского, который получил дар исцелять людей, а также предрекать важные события. Всем, кто обращался к нему, он помогал молитвой и водой из чудотворного родника. Делегация поклонится мощам святителя Серафима, наберет воды из святых источников, которых здесь насчитывается более десятка.

Далее представители зарубежных церквей смогут прикоснуться к Животворящему Кресту Господню, который находится в храме Иоанна Златоуста в селе Годеново, неподалеку от Переславля-Залесского. Согласно преданию, в 1423 году над болотом из воздуха возник крест с распятым на нем Спасителем, и на этом месте местными жителями была построена небольшая церковь, а позднее - монастырь. Деревянный крест оставался невредимым после нескольких пожаров, и обладает чудотворной силой.

Из Годеново паломники отправятся в одну из самых известных святынь - Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Центральным зданием является Троицкий собор, построенный в 1422-1425 годах. Роспись его внутренних стен выполнял Андрей Рублев. Кроме того, именно здесь хранится главная святыня лавры - мощи Сергия Радонежского.

Посещение Крыма

После посещения святынь на территории Центральной России делегация отправится в Крым, где сохранилось множество уникальных мест, связанных с РПЦ.

Первой точкой визита станет Свято-Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае. Его история берет начало с VIII века. Расцвет этой святыни связан с вхождением Крыма в состав Российской империи в XVIII веке. Главной святыней монастыря является икона Успения Богоматери.

Далее паломники посетят один из старейших пещерных монастырей Крыма - Инкерманский Свято-Климентовский. Пещерные сооружения представляют собой подземный комплекс из трех приделов, келий, трапезной и туннелей. Из Киева сюда была передана частица мощей святого священномученика Климента.

Завершится визит делегации посещением Ливадийского дворца, история которого неразрывно связана с именем императора Николая II и его семьи, которые были канонизированы церковью в лике святых страстотерпцев.

Две церкви - одна вера

Разделение между РПЦ и РПЦЗ, продолжавшееся несколько десятилетий, удалось преодолеть в 2007 году, когда Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх Зарубежной церкви митрополит Лавр подписали акт о каноническом общении, согласно которому все прежние структуры РПЦЗ сохранились, однако вошли в состав РПЦ.

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