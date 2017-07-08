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В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 лет

Общество
8 июля, 4:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

По данным Национальной метеорологической службы США, 7 июня температура в Финиксе достигала 47,2 градуса по Цельсию

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ross D. Franklin

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в американском городе Финикс (штат Аризона) прогрелась в пятницу до 47,2 градуса по Цельсию. Таким образом побит рекорд, державшийся 112 лет, сообщило информационное агентство Associated Press.

Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что температура в Финиксе достигала 47,2 градуса в пятницу. До сих пор рекордно высоким считался показатель 46,1 градуса, зафиксированный в 1905 году.

Столбики термометров в этом городе 7 июля каждый год в среднем достигают 41,7 градуса. В этом году в международном аэропорту Финикса воздух 17 раз прогревался до 43,3 градуса.

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