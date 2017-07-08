Володин: поддержка семейных устоев является важной задачей государства

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Семья имеет огромное значение для каждого, поддержка семейных устоев - важная задача государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении гражданам России с Днем семьи, любви и верности, которое опубликовано на официальном сайте нижней палаты парламента.

"Семья имеет огромное значение для каждого из нас. Это любовь и нежность, забота и внимание, тепло и уют домашнего очага, счастье материнства и отцовства", - отметил Володин.

"В семье сохраняются и развиваются культурные традиции, а дети получают духовно-нравственное воспитание. Поддержка семейных устоев - важная задача государства", - подчеркнул он, пожелав, "чтобы в каждом доме царило счастье и благополучие, любовь и взаимопонимание".

В России в субботу в десятый раз отмечается День семьи, любви и верности. Основные торжества пройдут в субботу в городе Муроме, где жили святые Петр и Феврония, история которых стала примером семейного счастья и преданности.