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Володин: поддержка семейных устоев является важной задачей государства

Общество
8 июля, 9:12 UTC+3

В поздравлении с Днем семьи, любви и верности спикер Госдумы пожелал, "чтобы в каждом доме царило счастье и благополучие, любовь и взаимопонимание"

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Семья имеет огромное значение для каждого, поддержка семейных устоев - важная задача государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении гражданам России с Днем семьи, любви и верности, которое опубликовано на официальном сайте нижней палаты парламента.

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"Семья имеет огромное значение для каждого из нас. Это любовь и нежность, забота и внимание, тепло и уют домашнего очага, счастье материнства и отцовства", - отметил Володин.

"В семье сохраняются и развиваются культурные традиции, а дети получают духовно-нравственное воспитание. Поддержка семейных устоев - важная задача государства", - подчеркнул он, пожелав, "чтобы в каждом доме царило счастье и благополучие, любовь и взаимопонимание".

В России в субботу в десятый раз отмечается День семьи, любви и верности. Основные торжества пройдут в субботу в городе Муроме, где жили святые Петр и Феврония, история которых стала примером семейного счастья и преданности.

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