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I Международные интеллектуальные игры в 2018 году в Якутске пройдут под эгидой ЮНЕСКО

Общество
8 июля, 10:41 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В сфере образования ЮНЕСКО включит в свою сеть ассоциированных школ Международную арктическую школу

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ЯКУТСК, 8 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. ЮНЕСКО взяла под свою эгиду проведение в Якутске в 2018 году I Международных интеллектуальных игр и закрепило это в коммюнике. Об этом сообщил в субботу ТАСС руководитель департамента по внешним связям республики Владимир Васильев.

"По итогам встречи главы республики Егора Борисова с генеральным директором ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) госпожой Ириной Боковой подписано коммюнике, где поддержан ряд инициатив Якутии, в том числе проведение I Международных интеллектуальных игр в Якутске в 2018 году под эгидой ЮНЕСКО", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Бокова поддержала проект создания в Якутске Международного центра эпоса евразийских народов "Олонхо", который будет способствовать сохранению эпосов других народов. Помимо этих двух проектов ЮНЕСКО закрепило в совместном коммюнике идею создания биосферного резервата ЮНЕСКО на базе госзаказника "Кытылык", который относится к числу важнейших природных районов восточной Палеарктики, имеющих всемирное значение для воспроизводства стерха, гнездящегося только в России.

Также поддержан проект создания геологического парка "Кембрий" на территории Алданского, Олекминского и Хангаласского районов Якутии, где палеонтологи нашли останки первых позвоночных животных, возраст которых, по предварительным данным, равен 550 млн лет назад Они, по мнению ученых, позволят более детально изучить происхождение "кембрийского эволюционного взрыва", когда в мире впервые появились представители всех современных типов животных.

В сфере образования ЮНЕСКО включит в свою сеть ассоциированных школ Международную арктическую школу. Кроме того, поддержан проект создания международного центра "Дети Арктики", которая станет инновационной площадкой для развития и социализации детей и подростков в условиях Арктики.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова впервые посетила Якутию с 6 по 8 июля в рамках II Международного эпического форума "Эпосы народов мира на земле Олонхо", который проходит в эти дни в Якутске под эгидой ЮНЕСКО. Бокова также посетила церемонию открытия XX Спартакиады по национальным видам спорта "Игры Манчаары", где принимают участие все районы республики.

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