Дельфин-белобочка погиб в Приморском океанариуме после отравления и долгой болезни

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Дельфин-белобочка Ами, которая была в числе отравленных в октябре 2016 года, в субботу погибла в Приморском океанариуме, все это время она болела и не участвовала в выступлениях, говорится в официальном заявлении океанариума.

"Сегодня в Приморском океанариуме скончалась белобочка Ами. Она была в числе дельфинов, отравленных в октябре 2016 года. Тогда погибли две белобочки, но Ами удалось реанимировать. По заявлению океанариума было возбуждено уголовное дело, в котором Приморский океанариум является пострадавшей стороной. Результаты следствия еще не озвучены", - говорится в сообщении.

Все время после отравления в октябре Ами болела, были проведены все необходимые ветеринарные мероприятия, но состояние ее ухудшалось, дельфин терял в весе, месяц назад Ами перевели на искусственное вскармливание, но выходить дельфина и не удалось.

"О случившемся извещены надзорные органы. Вскрытие проведут сотрудники Центра диагностики болезней животных института животноводства и ветеринарной медицины Приморской государственной сельскохозяйственной академии. По результатам будет сделано заключение о причинах гибели животного", - отмечается в заявлении.

25 октября 2016 года в Приморском океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. Следствие и правоохранительные органы начали проверки, возбуждено дело о халатности, по результатам всех мероприятий будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц океанариума.