Снаряды времен войны обнаружены на железнодорожной станции Гривно в Подмосковье

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Снаряды от пулемета времен Великой Отечественной войны обнаружены на железнодорожных путях на станции Гривно в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В минувшую пятницу между грузовыми путями вблизи железнодорожной станции Гривно в Подмосковье были обнаружены предметы, похожие на снаряды времен войны", - сказали в пресс-службе.

Прибывшие на место саперы установили, что это кумулятивные боеприпасы, которые использовались во времена Великой Отечественной войны.

Снаряды были вывезены на спецполигон для утилизации. "Инцидент не повлиял на движение поездов", - добавили в пресс-службе управления.