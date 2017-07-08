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Снаряды времен войны обнаружены на железнодорожной станции Гривно в Подмосковье

Общество
8 июля, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Боеприпасы были вывезены на спецполигон для утилизации

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Снаряды от пулемета времен Великой Отечественной войны обнаружены на железнодорожных путях на станции Гривно в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В минувшую пятницу между грузовыми путями вблизи железнодорожной станции Гривно в Подмосковье были обнаружены предметы, похожие на снаряды времен войны", - сказали в пресс-службе.

Прибывшие на место саперы установили, что это кумулятивные боеприпасы, которые использовались во времена Великой Отечественной войны.

Снаряды были вывезены на спецполигон для утилизации. "Инцидент не повлиял на движение поездов", - добавили в пресс-службе управления.

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