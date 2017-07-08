Обелиск в память о погибших в годы Великой Отечественной войны открыли в Старой Руссе

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СТАРАЯ РУССА /Новгородская область/, 8 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие обелиска героям, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось в субботу в сельском поселении Медниково под Старой Руссой. Обелиск возведен на мемориальном кладбище, где захоронены 1 тыс. 873 бойца Красной армии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В мероприятиях, приуроченных ко Дню города, принимают участие врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, исполнительный директор Российского военно- исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, представители ветеранских и военно-патриотических организаций.
Идея установки обелиска принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Алексею Семенову, который обратился в РВИО с просьбой облагородить и восстановить мемориал на кладбище в Медникове. Под обращением ветерана подписались больше 700 местных жителей. Бетонный монумент был создан скульптором Денисом Стритовичем в Москве. Подобные знаки памяти установлены РВИО в городе Демянск Новгородской области и в Вене (Австрия).
9 августа 1941 года Старая Русса была оккупирована немцами, которые превратили город в неприступную крепость. В феврале 1942-го, марте и августе 1943 года советские войска трижды безуспешно пытались отбить город.
В феврале 1944 года проходила Старорусско-Новоржевская наступательная операция против немецкой 16-й армии группы армий "Север" для освобождения юго-западной части Ленинградской области. 18 февраля 1944 года город был освобожден. К моменту освобождения в нем не было ни одного жителя.
6 апреля 2015 года Старой Руссе присвоен статус "Город воинской славы". В 2016 году РВИО установило в Старой Руссе памятник Советскому солдату и обновило аллею Героев Советского Союза - уроженцев Старорусского района.