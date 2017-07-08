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Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции РФ о недопустимости религиозной дискриминации

Общество
8 июля, 13:16 UTC+3 МИНСК МИНСК 8, июля. /ТАСС

В документе подчеркивается, что теракты, совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией, "не могут служить оправданием религиозной нетерпимости"

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МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу поддержал проект резолюции о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий. Документ был разработан членом российской делегации сенатором Людмилой Нарусовой.

ПА ОБСЕ "призывает политических, религиозных и общественных лидеров активизировать усилия по предупреждению и противодействию появлениям нетерпимости и дискриминации на почве религиозной принадлежности или убеждений в отношении христиан, мусульман и последователей других религий", говорится в одобренном проекте резолюции. "Теракты, совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией или убеждениями, не могут служить оправданием религиозной нетерпимости", - подчеркивается в нем.

В документе также указывается "на категорическую неприемлемость отождествления терроризма и насильственного экстремизма с какой-либо конкретной религией". Ассамблея намерена призвать государства ОБСЕ к "решительным мерам по противодействию любым проявлениям нетерпимости и дискриминации на почве религиозной принадлежности или убеждений и связанных с этим преступлений в отношении христиан, мусульман и последователей других религий, при полном уважении основным свобод и прав человека и в рамках законности, включая эффективное и полное расследование всех инцидентов подобного рода".

Теперь проект резолюции будет вынесен на голосование в ходе пленарного заседания ПА ОБСЕ.

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