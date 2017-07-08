В Черкесске в День семьи, любви и верности открылся клуб "Любящие сердца"

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ЧЕРКЕССК, 8 июля. /ТАСС/. Черкесск (Карачаево-Черкесия) отметил День семьи, любви и верности открытием клуба молодых семей "Любящие сердца", призванного укрепить институт семьи и заниматься профилактикой разводов. Об этом в субботу сообщила ТАСС начальник городского отдела ЗАГС Елена Лебедева.
"Инициатор создания клуба - Управление ЗАГС по Карачаево-Черкесии. Его главные цели - повышение престижа и роли семьи в обществе, пропаганда семейных ценностей. В клубе семьям будут оказываться консультации психологов, бесплатная юридическая помощь и другие виды услуг", - сказала Лебедева.
Она отметила, что открытие клуба, направлено также на привлечения внимания органов власти и общественных организации к проблеме увеличивающихся с каждым годом разводов.
"В создании клуба молодых семей оказала большую поддержку мэрия Черкесска. В Черкесске, как и в целом по стране, растет число разводов. В последние годы распадаются почти 50% заключенных браков. Необходимо объединить усилия власти и общественных организации для профилактики разводов и повышения престижа института семьи", - добавила Лебедева.
По ее словам, клуб "Любящие сердца", помимо консультативной помощи семьям, будет проводить с участием молодежи семейные праздники и различные мероприятия, направленные на укрепление семей.
День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля, праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.