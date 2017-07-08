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Памятник Петру и Февронии откроют в течение года в Рязанской области

Общество
8 июля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В дальнейшем власти региона намерены сделать село Ласково одними из всероссийских центров празднования Дня семьи, любви и верности наряду с Муромом

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Закладной камень памятника в честь святых покровителей брака Петра и Февронии открыли в субботу в селе Ласково Рязанской области, где, по легенде, родилась княгиня Феврония. В дальнейшем власти региона намерены сделать населенный пункт одними из всероссийских центров празднования Дня семьи, любви и верности наряду с Муромом, сообщил в субботу журналистам врио губернатора региона Николай Любимов.

"Я думаю, что этот именно здесь, в Рязанской области, как и в Муроме, праздник должен отмечаться очень широко, мы должны привлекать людей сюда, в том числе, и для того, чтобы Рязанская область хорошо и позитивно звучала и чтобы люди приезжали сюда и чувствовали себя хорошо, ну а приезжая на праздник, они будут задумываться об укреплении семьи, о том, что нужно хранить семью и в семье хранить друг другу любовь и верность", - отметил врио губернатора.

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Инициативу расширить масштабы праздника в Рязанской области поддержал полномочный представитель президента в Центрально федеральном округе (ЦФО) Александр Беглов. Он также отметил, что в Ласково может появиться традиция благословлять пары на вступление в брак. Ритуал будет совмещен с посещением памятника Святым благоверным князьям Петру и Февронии, закладной камень которого был торжественно открыт в субботу.

"Думаю, что в течение года памятник будет установлен и думаю, что предложение о том, чтобы сюда приезжали семьи перед тем, как вступать в брак и просили благословения - это будет хорошая традиция", - отметил Беглов.

Важным событием праздника в Рязанской области стало перенесение мощей Петра и Февронии из Мурома, которые с полудня открыты для поклонения в Успенском соборе Рязанского кремля. "Символично, что сегодня, наверное, впервые за многие столетия, думаю, совершилось историческое событие - перенесение честных мощей Петра и Февронии сюда, в Ласково, на родину благоверной Февронии, и состоялось это событие именно в праздник благоверных князей", - подчеркнул митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Праздник в Рязани и Муроме

Кроме того, в центре Рязани впервые пройдет торжественная церемония регистрации браков 18 пар молодоженов, а также чествование супругов, отмечающих юбилеи совместной жизни, которые получат медали "За любовь и верность", учрежденные Фондом социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева. Торжественная церемония завершится праздничным балом, в котором могут принять участие все желающие.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.

Центром празднования Дня семьи, любви и верности по традиции стал древний город Муром. В этом году жителей и гостей города ждет яркая и разнообразная программа. Ведущие модельеры России Дмитрий Симачев, Вячеслав Зайцев, Егор Зайцев, Валентин Юдашкин и другие представят свои работы по мотивам русского народного костюма. Гости праздника познакомятся с традиционными ремеслами Древней Руси, совершат путешествие по гастрономической карте городов Владимирской области и выберут царь-калач - один из символов Мурома.

Завершится праздник любви грандиозным многочасовым концертным марафоном на набережной реки Оки.

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