На европейской части России на следующей неделе вновь прогнозируют ливни, грозы и шквал

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Росгидромет прогнозирует потепление на следующей неделе на европейской части России, но при этом вновь будут проливные дожди, грозы и шквалистый ветер.

Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"На европейской части России на следующей неделе температура воздуха повысится, но будут проливные дожди. Я обращаю внимание на 12 июля, когда выйдет южный циклон, грозовой фронт с ливнями, с грозами и шквалистым ветром", - сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам Варакина, непогода начнется со Смоленской области, перейдет на Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ярославскую области днем и вечером 12 июля, затем на Рязанскую и Владимирскую области.