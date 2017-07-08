На европейской части России на следующей неделе вновь прогнозируют ливни, грозы и шквал

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Росгидромет прогнозирует потепление на следующей неделе на европейской части России, но при этом вновь будут проливные дожди, грозы и шквалистый ветер.
Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"На европейской части России на следующей неделе температура воздуха повысится, но будут проливные дожди. Я обращаю внимание на 12 июля, когда выйдет южный циклон, грозовой фронт с ливнями, с грозами и шквалистым ветром", - сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По словам Варакина, непогода начнется со Смоленской области, перейдет на Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ярославскую области днем и вечером 12 июля, затем на Рязанскую и Владимирскую области.