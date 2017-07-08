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Памятник Великому князю Ивану III открыли в Калужской области

Общество
8 июля, 14:32 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Памятник изготовлен на деньги, собранные монастырем Успения Пресвятой Богородицы "Калужская Свято-Тихонова пустынь"

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КАЛУГА, 8 июля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Памятник Великому князю Ивану III открыт на территории Владимирского скита монастыря Успения Пресвятой Богородицы "Калужская Свято-Тихонова пустынь" в Калужской области. Памятник изготовлен на деньги, собранные монастырем, и установлен в память о событии, происходившем в этих местах в 1480 году, - Великом стоянии на Угре, ставшем отправной точкой в зарождении российской государственности, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"История Ивана III наполнена судьбоносными событиями России, при нем началось объединение великих княжеств в единое российское государство, при нем Россия стала полностью самостоятельной державой", - сказал в ходе церемония открытия памятника Митрополит Калужский и Боровский Климент.

Сам памятник выполнен из бронзы, его высота с постаментом 4,5 метра. Так как подлинных портретных изображений Ивана III нет, то архитекторы решили отобразить в нем небольшое сходство с его внуком Иваном Грозным. Скульптура царя изготовлена архитектором Николаем Анциферовым. Памятник является частью архитектурного комплекса "Музей-диорама Павла Рыженко "Великое стояние на реке Угре", поэтому как отмечают в монастыре, монумент завершит целостность территории скита.

Иван III - государь и семьянин

"Памятник открыт сегодня в День семьи, любви и верности, поэтому талант архитектора Николая Анциферова наверняка позволит присоединить к этой скульптуре и Софью Палеолог - Великую княгиню Московскую, вторую жену Ивана III. Родившая 12 детей, именно она настаивала, чтобы князь отказался платить дань Ордынскому ханству. Поэтому этот памятник должен говорить о нем как о семьянине, а на площади в Калуге памятник будет говорить как о государе", - сказал калужский губернатор Анатолий Артамонов.

В частности, речь идет о памятнике Ивану III Российского военно-исторического общества (РВИО). В ближайшее время будут подведены итоги всероссийского конкурса на лучшую концепцию памятника Великому князю Ивану III в городе Калуге. Открытый конкурс объявлен в феврале 2016 года, по замыслу членов РВИО, монумент Ивану III должен иметь федеральный статус. На конкурс, проводившийся в два этапа, были представлены 23 эскизных проекта, из которых путем рейтингового голосования была определена тройка лидеров.

Как пояснили корр. ТАСС в пресс-службе калужского правительства, ссылаясь на слова председателя РВИО, министра культуры РФ Владимира Мединского, "обязательным условием является отображение исторических событий, это памятник эпохе. Эпоха Ивана III - создателя централизованного Московского государства - предопределила будущее развитие России. Это эпоха огромных территориальных и культурных приобретений и относительного мира".

По мнению председателя творческого совета Андрея Кончаловского, "Калуга по всем статьям заслуживает произведения, которое могло бы войти в золотой фонд российской монументальной скульптуры, в нем должны быть примеры исторических событий, должна присутствовать метафора и гипербола, которые дают представления о личности. Помимо огромного исторического значения такой фигуры как Иван III члены жюри хотели бы видеть памятник, который был бы еще и высоким произведением искусства, который бы отличался полетом мысли, фантазии, и, что немаловажно для личности художника, его индивидуальности". Точное место установки второго памятника пока не озвучивается.

В 1480 году в результате судьбоносного исторического события - Великого стояния на реке Угре, произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов, была обретена независимость Российского государства с центром в Москве. После Победы на Угре соседние страны признали Московское государство, на берегах Угры родилась держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет.

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