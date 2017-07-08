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Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта

Общество
8 июля, 15:47 UTC+3

8 июля в Москве впервые отметили День московского транспорта. Как прошли праздничные мероприятия - в материале ТАСС

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© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Станислав Красильников/ТАСС
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
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© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Станислав Красильников/ТАСС
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Дождливая, ветреная и холодная погода не напугала москвичей и не испортила праздничные мероприятия, которые проходят по всей столице в рамках Дня московского транспорта. Горожане с самого утра активно посещают праздничные точки в Сокольниках, на ВДНХ и Фрунзенской набережной, где вечером также прогремит фейерверк-шоу, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом мероприятий заммэра Москвы Максим Ликсутов возложил цветы к памятнику героям-автомобилистам на Ленинском проспекте в Москве. "Работники транспортной отрасли совершили немало подвигов в военные годы. Под артиллерийскими обстрелами они рисковали своей жизнью, выполняя профессиональный долг не смотря ни на что", - сказал он.
На монументе высечены имена 26 Героев Советского Союза и 49 Героев Социалистического труда. Среди тех, чьи имена отмечены на монументе, немало и работников автотранспортных предприятий Москвы, водителей городского транспорта и такси.

"В столице такой монументальный ансамбль, посвященный конкретной профессии, был установлен впервые в прошлом году, а в этом году мы учредили специальный праздник - День московского транспорта, который станет дополнительным импульсом почтить память героев. Этот памятник - благодарность за самоотверженный труд всем этим людям", - отметил заммэра.

Парад ретротранспорта

Открылся праздник парадом городских автобусов и троллейбусов, в разное время курсировавших на маршрутах столицы. Ретроколонна проследовала от улицы Дениса Давыдова до Фрунзенской набережной, где развернулась праздничная экспозиция. "Здесь можно проследить всю историю московского городского транспорта. Сегодня ГУП "Мосгортранс" является крупнейшим оператором наземного транспорта в Европе с самым современным подвижным составом", - сказал Ликсутов, приветствуя гостей ретропарада.

Для гостей свои двери распахнули экспонаты разных эпох, среди которых ‒ автобус ЗиС-8, известный по легендарной кинокартине "Место встречи изменить нельзя", и воспетый Булатом Окуджавой "синий троллейбус" - МТБ-82Д. На площадке также разместились автомобили из Музея ГИБДД.

Дождь празднику не помеха

Генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов обратил внимание посетителей на запряженную лошадьми конку. "Первый конный трамвай начал работать в Москве 7 июля 1872 года, тем самым открыв эру регулярного пассажирского движения, и дал старт рождению общественного транспорта в Москве. Сегодня мы в первый раз празднуем единый День московского транспорта, в котором объединены все виды московского транспорта", - отметил он.

Михайлов подчеркнул, что "несмотря на дождливую погоду, к участию в празднике ожидается огромное количество людей". "Впервые будет много площадок - не только Фрунзенская набережная, но и Парк культуры, парк "Сокольники", ВДНХ. Будут разноплановые шоу - мотошоу, выставка техники и так далее. И я уверен, что несмотря на отсутствие солнца, на празднике будет много людей и у всех будет хорошее настроение, думаю, что порядка 50 тыс. человек придет точно, но мы ждем и большее количество людей", - сказал он.

Рядом с каждой из ретромоделей городского транспорта работают актеры в исторических костюмах. Для юных гостей праздника действует обширная развлекательная программа с конкурсами, призами и памятными сувенирами, всем желающим делают аквагрим. Приветствуют гостей праздника музыкальные и творческие коллективы.

Праздник в Сокольниках

Робот Метроша - единственный участник праздника, которому дождливая погода пришлась не кстати. Для него организаторы установили специальный шатер.

"Робот Метроша - это сюрприз от Московского метрополитена. Он, к сожалению, не может работать под дождем, зато под крышей - без проблем. Дети от него в восторге. Это полностью интерактивный робот, с которым интересно пообщаться, задать любые вопросы", - сказала руководитель режиссерской группы Дня московского транспорта в парке "Сокольники", представившаяся Татьяной.

По ее словам, создавать праздничную атмосферу в парке также будут участники проекта "Музыка в метро". "Площадка начала работать с 12:00 мск, на сцене проходят различные конкурсы, активности для гостей. Подготовлены подарки с символикой Московского транспорта, в частности, актуальные в нынешнюю погоду зонтики. Будут работать площадки автодрома, велодрома, специальная детская зона", - добавила она.

Детская "автошкола"

Инспектор отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции младший лейтенант полиции Юлия Сорокина с утра дежурит на площадке "Сокольников" - следит за безопасностью. "С детьми проводим занятия по безопасности дорожного движения. Даем им задания по ПДД, они их решают, мы за это вручаем им подарки со светоотражающими элементами, альбомы и раскраски", - пояснила собеседница агентства.

После прохождения импровизированного теста детям выдают водительские "удостоверения", а практические навыки они демонстрируют на автодроме - безопасной обучающей трассе с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами.

Под крышей сцены развернулся творческий уголок. "Специально для праздника мы изготовили из гофрокартона автобус и вагон метро. Раздадим всем трафареты и гуашь, будем раскрашивать фигуры в стилистике московского транспорта. На время дождика мы переместимся под крышу, а когда он закончится - будем сушить наши картонные модели на солнце", - отметила Наталья, представитель режиссерской группы.

Экскурсия в электродепо

Пассажиры московского метрополитена с 10:00 мск могут посетить выставку ретро-вагонов на станции "Партизанская". На третьем станционном пути представлены бережно отреставрированные и сохраненные для экспозиций вагоны: Г, Д, Е, УМ5 и контактно-аккумуляторный электровоз ВЭКА-001. Выставка будет работать в течение двух выходных, об истории каждого экспоната рассказывает профессиональный экскурсовод.

Желающие также могут посетить увлекательную экскурсию в электродепо "Измайлово". Это одно из старейших электродепо московского метрополитена с уникальной историей. Здесь посетители не только узнают о том, как работает любое электродепо, а также видят станцию "Первомайская", существовавшую с 1954 по 1961 гг., и ныне не доступную для пассажиров. В депо для москвичей проведут несколько экскурсий, запись на которые была открыта заранее.

Фейерверк и ночной велопарад

Ко Дню московского транспорта Московский метрополитен подготовил 600 тыс. тематических билетов "Единый" на все виды поездок. Они уже продаются во всех кассах метро и Московского центрального кольца. В оформлении бланков использован логотип праздника, а также информация о главных городских праздничных площадках.

Закончится День московского транспорта на Фрунзенской набережной, где пройдет фейерверк-шоу и будет дан старт третьему ночному велопараду. По предварительным оценкам, в разных мероприятиях, посвященных Дню московского транспорта, может принять участие около 100 тыс. человек.

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