Два самолета Бе-200 поступят в этом году на вооружение в МЧС России

Мединский пригрозил "показательной поркой" за незаполнение каталога Музейного фондаКультура 8 июля, 16:26
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под ПетербургомКультура 8 июля, 16:22
Гонщик "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при АвстрииСпорт 8 июля, 16:12
Чудинов проведет бой с Файгенбутцем, его поединок на Красной площади отмененСпорт 8 июля, 16:03
"Кубань" разгромила "Томь" в матче первого тура ФНЛСпорт 8 июля, 15:59
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспортаОбщество 8 июля, 15:47
Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 8 июля, 15:41
Воспитанники детского дома победили команду Общественной палаты РФ в футбольном матчеСпорт 8 июля, 15:04
Все страны G20, кроме США, выразили приверженность Парижскому соглашениюОбщество 8 июля, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Два самолета Бе-200ЧС поступят до конца этого года на вооружение МЧС России, они будут базироваться в Красноярском комплексном авиационно-спасательном центре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время здесь уже находятся два самолета-амфибии. Поставку еще одного ожидают в самое ближайшее время. Таким образом, до конца года в комплексном центре будут базироваться четыре самолета Бе-200ЧС", - сказал собеседник.
В МЧС также отметили, что дооснащение авиационного подразделения в Красноярске проводится в целях защиты населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров.
"По результатам функционирования этого авиационно-спасательного центра в 2018 году в МЧС России будут подготовлены предложения по созданию таких же подразделений в других федеральных округах", - подчеркнули в пресс-службе.
Российские авиационно-спасательные технологии, в частности, самолет-амфибия Бе-200ЧС признаны одними из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами. Его уникальность заключается в том, что он в режиме глиссирования на открытых водоемах наполняет свои баки 12 тоннами воды и осуществляет сброс жидкости на очаги пожаров.