Два самолета Бе-200 поступят в этом году на вооружение в МЧС России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Два самолета Бе-200ЧС поступят до конца этого года на вооружение МЧС России, они будут базироваться в Красноярском комплексном авиационно-спасательном центре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время здесь уже находятся два самолета-амфибии. Поставку еще одного ожидают в самое ближайшее время. Таким образом, до конца года в комплексном центре будут базироваться четыре самолета Бе-200ЧС", - сказал собеседник.

В МЧС также отметили, что дооснащение авиационного подразделения в Красноярске проводится в целях защиты населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

"По результатам функционирования этого авиационно-спасательного центра в 2018 году в МЧС России будут подготовлены предложения по созданию таких же подразделений в других федеральных округах", - подчеркнули в пресс-службе.

Российские авиационно-спасательные технологии, в частности, самолет-амфибия Бе-200ЧС признаны одними из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами. Его уникальность заключается в том, что он в режиме глиссирования на открытых водоемах наполняет свои баки 12 тоннами воды и осуществляет сброс жидкости на очаги пожаров.