Верующие со всей страны пришли поклониться мощам Петра и Февронии в подмосковный храм

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Оксана Полякова/. Верующие со всей страны приехали в храм великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское Московской области, чтобы поклониться частицам мощей святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Четвертый год подряд на время летних каникул ковчег со святыней покидает университетский храм апостола Иоанна Богослова под Вязом и временно прибывает на Патриаршее подворье в селе Дмитровское.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля с 2008 года. И, несмотря на столь небольшой срок, праздник этот не только полюбился россиянам, но и стал альтернативой Дню святого Валентина, отмечаемому во многих странах мира 14 февраля. Поэтому, несмотря на дождливое и холодное утро субботы, десятки россиян приехали встретить ковчег с частицами мощей главных покровителей семьи и брака - князя Петра и княгини Февронии Муромских.

"Молодые да ранние"

Дождь начал моросить еще задолго до начала Божественной литургии. Но даже непогода не смогла помешать празднику у ворот Патриаршего подворья, где с 08:00 мск настоятель храма Дмитрия Солунского вместе с прихожанами и паломниками встречали святыню. Молодые семьи вместе с детьми, совсем юные влюбленные и те, кто уже долго и счастливо живут в браке ждали богослужения.

Сергей и Мария Тювецкие из села Угоры Московской области считают День семьи, любви и верности и своим личным праздником. В храм они пришли вместе со своими малышами: Иваном, Силуаном и Эмилией. "История взаимопомощи мужа и жены, дошедшая до нас от святых Петра и Февронии, актуальна и символична в наше время. Без супружеской поддержки в современной семье никуда", - уверен Сергей.

Еще одна многодетная семья Брацлавских - постоянные прихожане храма Дмитрия Солунского. "Семья - это жертвенность, - считает Юля Брацлавская. - Осознание того, что с вступлением в брак ты перестаешь жить только для себя, а обязана заботиться о муже и детях, сначала дается с большим трудом. И, если первый год в браке этого не ощущаешь, то потом только жертвенность, особенно со стороны жены, может спасти семью".

Ольге Привиденцевой в семейной жизни пока не везет. Жизнь с мужем в первом браке не сложилась. Она пришла поклониться мощам святых великомучеников и попросить у них помощи. "Этот день дает внутреннее счастье, силу и веру в то, что я еще встречу свою любовь. Я четко понимаю, что брак должен быть закреплен не только официальными бумагами, но и церковью", - сказала Ольга.

Мы потеряли любовь

Пенсионерка Елена Зверева приехала в село Дмитровское из Ярославля. 8 июля 2009 года она нашла свою любовь. Елене Сергеевне было тогда 56, а будущему супругу Николаю Сергеевичу 60. Венчались в Никольском храме в Ярославле, а через три года Николай Сергеевич скончался.

"В этот день я всегда прихожу поклониться мощам святых, благодаря которым я встретила своего мужа. Это традиция. А расстояния в дороге - лишний повод вспомнить лучшие годы, которые мы провели вместе", - отметила Елена Сергеевна.

"Сегодня молодежь по-другому любит. Знаете, как говорят: "Раньше жили в браке. А сейчас: поженились и на утро - драка". Хочется, что бы больше уважения было между молодыми, чтобы они не теряли любовь, а каждый день поступками доказывали, что они ее заслужили", - говорит пенсионерка из Ярославля.

Фундамент семейного счастья

Настоятель храма великомученика Димитрия Солунского игумен Петр (Еремеев) уверен в актуальности истории, дошедшей до нас из древнерусской летописи. "Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония для своих современников и для потомков были ярким примером того, как совершенная любовь способна растворить в себе все сложности в жизни супругов. С начала своего брака и до его завершения они прожили долгую и счастливую жизнь, явив нам удивительные примеры высокого чувства", - сказал игумен Петр.

Настоятель храма Дмитрия Солунского напомнил, что в жизни Петра и Февронии были разные эпизоды, в том числе и неприятие окружения князя его союзу с простолюдинкой. Но они преодолели это через любовь и смирение.

"Главное помнить: любовь выше всего. А все разбитые судьбы и браки сегодня - это отсутствие "фундамента". Ходить за ним далеко не нужно. Пример - история Петра и Февронии", - добавил он.

Игумен Петр рассказал, что ковчег с частицами мощей благоверных Петра и Февронии будет находиться в храме великомученика Димитрия Солунского с 8 июля по 18 сентября. Каждую среду и пятницу перед ковчегом священники храма будут совершать молебны муромским чудотворцам.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.