Дмитрий и Светлана Медведевы вручили награды самым крепким семьям Мурома

МУРОМ /Владимирская область/, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева в День семьи, любви и верности вручили медали "За любовь и верность" семейным парам Мурома, прожившим в браке более 25 лет.

"У каждого человека есть то, что он считает в своей жизни главным, и это семья. Именно поэтому вот уже 10 лет мы отмечаем этот прекрасный праздник, потому что семья является основой, силой и мощью любого государства, в том числе и государства Российского. Мне очень приятно видеть всех вас, потому что вы и есть наша семья", - сказал премьер.

В свою очередь, Светлана Медведева отметила, что несмотря на молодость, праздник уже вышел за пределы России. "Этот праздник шагнул за пределы нашей страны и празднуется в других государствах. Его отмечают уже в 80 странах мира, потому что там живут наши соотечественники. Праздник носит христианские обычаи и традиции, но этот праздник поддерживают и другие религиозные конфессии", - сказала она и пожелала всем гостям быть щедрыми на любовь.

После церемонии чета Медведевых отправилась в Свято-Троицкий монастырь, где приняла участие в праздничном богослужении. Премьер и его супруга также поклонились мощам святых Петра и Февронии Муромских, чья любовь стала символом праздника.

Муром: столица семьи и любви

В 2008 году молодежь Мурома предложила ввести в праздничный календарь День семьи, любви и верности. Государственная дума и Совет Федерации одобрили эту инициативу. Праздник был поддержан и Межрелигиозным советом России, куда входят представители всех религий, исповедуемых на территории страны. С этого времени Муром, отмечающий в этом году 1155-й день рождения, стал столицей нового праздника.

В этом году погода преподнесла муромчанам и гостям города неприятный сюрприз в виде сильного дождя и ветра. Но, несмотря на капризы природы, сотни человек пришли на центральные улицы города, которые по случаю праздника получили новые имена.

На Семейном бульваре были оборудованы ярко украшенные фотозоны, на Свадебной площади никого не оставляли равнодушными композиции из цветов, выполненные в виде обручальных колец и сердец. Гуляя по Хлебосольному кварталу и Калачному двору, все желающие могли попробовать традиционные русские блюда, а в Нарядном ряду - познакомиться с историческими коллекциями русского костюма. Тему одежды продолжил известный модельер Валентин Юдашкин, который представил свои работы, обращенные к истокам русской народной моды.

Основное внимание в этот день уделялось семьям. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Владимирской области Светлана Орлова в торжественной обстановке чествовали многодетные семьи, ставшие призерами областного конкурса "Марафон семейных традиций", а также супружеские пары, прожившие в браке 50 и 70 лет. Беглов и Орлова пожелали им здоровья, любви, семейного благополучия и вручили памятные подарки.

Завершится праздник любви грандиозным концертным марафоном на набережной реки Оки с участием звезд эстрады и красочным фейерверком, увидеть которые в прямом эфире Первого канала сможет вся страна.

Петр и Феврония: любовь, вошедшая в историю

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.