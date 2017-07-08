Посол РФ в Болгарии вручил награды семейным парам, прожившим в браке больше 25 лет

КАМЧИЯ /Варненская область, Болгария/, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров и генеральный консул России в Варне Сергей Лукьянчук вручили в субботу награды от правительства Москвы проживающим в Болгарии семейным парам-долгожителям в честь Дня семьи, любви и верности.

В мероприятии, прошедшем в санаторно-оздоровительном комплексе "Камчия", приняли участие директор Российского культурно-информационного центра в Софии Павел Журавлев, президент Фонда "Устойчивое развитие Болгарии" Станка Шопова, видные болгарские политики и общественные деятели. "Сегодняшний день в жизни нашего государства стал важным праздником. Он дает возможность всем нам показать свое отношение и любовь к близким", - подчеркнул Макаров, приветствуя лауреатов. Дипломат выразил надежду, что со временем этот праздник станет международным.

Общественные награды - медали "За любовь и верность" - были вручены семье Димитровых - Костадину и Нине Андреевне, которые идут по жизни рука об руку уже в течение 58 лет, и семье Захаровых - Николаю Михайловичу и Зое Михайловне, - брак которых лишь на один год младше. Всего на торжественной церемонии медали были вручены 24 болгаро-российским семьям и соотечественникам, которые постоянно проживают в Болгарии. Лауреаты с удовольствием принимали почетную награду и делились секретами семейного счастья, главные из которых, по их словам, - в уважении друг к другу и любви.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.