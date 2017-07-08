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Патриарх Кирилл возглавил Всенощное бдение в Софийском соборе новгородского Кремля

Общество
8 июля, 19:45 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 8, июля. /ТАСС

Получить благословение главы РПЦ прибыли жители Новгородской области, гости города, руководители региона

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Патриарх Кирилл возглавил Всенощное бдение в Софийском соборе новгородского Кремля в канун дня памяти Тихвинской иконы Божией Матери. Служба проходит при большом стечении духовенства и верующих, часть которых находится перед главным входом в собор, передает корреспондент ТАСС.

Среди пришедших много молодежи, молодых матерей с детьми. Получить благословение главы Русской православной церкви прибыли жители Новгородской области, гости города, сестры милосердия новгородского Общества православных врачей и сестричества, руководители региона.

Как пояснили ранее в Новгородской патриархии, богослужение совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней. В воскресенье православные будут отмечать день памяти Тихвинской иконы Божьей матери.

9 июля в 9:30 мск Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Никольском соборе Николо-Вяжищского ставропигиального (подчиняющегося напрямую Патриарху) женского монастыря. Монастырь был основан в конце XIV века. В 1920 году обитель была закрыта, однако спустя 69 лет была возвращена церкви.

Впервые Патриарх Кирилл посещал Великий Новгород в 2009 году, в дни празднования 1150-летия города.

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