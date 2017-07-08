Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор ВОЗ напомнил участникам G20, что вирусы не знают границ

Общество
8 июля, 21:38 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал Группу двадцати оказать поддержку укреплению охраны здоровья в мире

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Новая глобальная пандемия рано или поздно разразится, и она может обойтись мировой экономике в триллионы долларов. Об этом заявил в Гамбурге, где в пятницу и субботу проходил саммит "Большой двадцатки", генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший участников оказать поддержку укреплению охраны здоровья в мире.

"Вирусы не знают и не соблюдают границ", - отметил он, предупредив, что "пандемии, чрезвычайные ситуации в здравоохранении и слабые системы охраны здоровья представляют собой на сегодня один из самых больших рисков для глобальной экономики и безопасности". "Мы не знаем, где и когда случится следующая глобальная пандемия, но она будет очень дорогостоящей и с точки зрения потери жизней, и в долларах", - сказал гендиректор ВОЗ, добавив, что "потери для экономики могут исчисляться триллионами".

Тедрос Аданом Гебрейесус, вступивший в должность гендиректора ВОЗ 1 июля, напомнил, что атипичная пневмония (SARS) "обошлась мировой экономике примерно в $60 млрд". Он пояснил, что в условиях интенсивного авиасообщения (3 трлн авиапассажиров в год) "глобальное распространение любого нового патогена произойдет в считанные часы", и тогда "будет две эпидемии - одна, вызванная вирусом, и вторая, вызванная страхом".

По словам гендиректора ВОЗ, его просьба к лидерам G20 о поддержке глобального здравоохранения вызвана желанием его организации оказать им самим помощь в решении задач, которые стоят перед их странами. Он обратил в этой связи внимание на тот факт, что сейчас 400 млн людей на планете, в основном - бедняков, не имеют доступа к медицине. "Создание сильных систем здравоохранения будет не только нашей лучшей защитой, но это также крайне важно для достижения Целей устойчивого развития", - заключил Тедрос Аданом Гебрейесус.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Тедрос Аданом Гебрейесус
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы в США
2
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
3
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20
4
Шерпа РФ: Иванка Трамп заменила отца на G20, когда он ушел на двусторонние встречи
5
СМИ: Путин выиграл поединок с Трампом по очкам
6
В Москве ко Дню города появятся почти 130 новых парков
7
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
Темы дня
Реклама