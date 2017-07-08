Гендиректор ВОЗ напомнил участникам G20, что вирусы не знают границ

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Новая глобальная пандемия рано или поздно разразится, и она может обойтись мировой экономике в триллионы долларов. Об этом заявил в Гамбурге, где в пятницу и субботу проходил саммит "Большой двадцатки", генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший участников оказать поддержку укреплению охраны здоровья в мире.

"Вирусы не знают и не соблюдают границ", - отметил он, предупредив, что "пандемии, чрезвычайные ситуации в здравоохранении и слабые системы охраны здоровья представляют собой на сегодня один из самых больших рисков для глобальной экономики и безопасности". "Мы не знаем, где и когда случится следующая глобальная пандемия, но она будет очень дорогостоящей и с точки зрения потери жизней, и в долларах", - сказал гендиректор ВОЗ, добавив, что "потери для экономики могут исчисляться триллионами".

Тедрос Аданом Гебрейесус, вступивший в должность гендиректора ВОЗ 1 июля, напомнил, что атипичная пневмония (SARS) "обошлась мировой экономике примерно в $60 млрд". Он пояснил, что в условиях интенсивного авиасообщения (3 трлн авиапассажиров в год) "глобальное распространение любого нового патогена произойдет в считанные часы", и тогда "будет две эпидемии - одна, вызванная вирусом, и вторая, вызванная страхом".

По словам гендиректора ВОЗ, его просьба к лидерам G20 о поддержке глобального здравоохранения вызвана желанием его организации оказать им самим помощь в решении задач, которые стоят перед их странами. Он обратил в этой связи внимание на тот факт, что сейчас 400 млн людей на планете, в основном - бедняков, не имеют доступа к медицине. "Создание сильных систем здравоохранения будет не только нашей лучшей защитой, но это также крайне важно для достижения Целей устойчивого развития", - заключил Тедрос Аданом Гебрейесус.