В "Артеке" открыли памятник Александру Грину

ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Республика Крым/, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Памятник писателю Александру Грину открыт в субботу вечером в Международном детском центре "Артек" в Крыму. В церемонии открытия памятника приняли участие народный артист СССР, президент Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" Василий Лановой и директор лагеря Алексей Каспржак, передает корр. ТАСС.

"Грин поселился в "Артеке" теперь уже воочию. Мне кажется, это правильно. Во-первых, потому что кинофестиваль "Алые паруса" (проходит в "Артеке" - прим. ТАСС), а во- вторых - это мечта, а "Артек" и мечта - очень близкие вещи. И вообще, очень хотелось бы, чтобы дети мечтали", - сказал ТАСС Каспржак.

Повесть "Алые паруса" - одно из самых известных произведений Грина, это история о вере в мечту.

Памятник Грину представляет собой бронзовый бюст, на постаменте которого нанесены цитаты из произведений писателя. "Все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, - не случайность. Оно - в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действием", - написано на одной из сторон стелы, на которой установлен бюст.

Юбилейный XXV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" проходит в Артеке с 2 по 8 июля. Это один из немногих существующих в мире кинофорумов, соединяющий задачи развития кино с образованием детей. Базовый принцип кинофестиваля - просветительская работа и развитие лучших традиций отечественного и мирового кино как ценностного послания человеку и обществу.