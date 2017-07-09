Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку

Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражкуОбщество 9 июля, 8:04
Сборная Франции второй раз в истории выиграла Мировую лигу по волейболуСпорт 9 июля, 7:25
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минутМеждународная панорама 9 июля, 7:02
Российский боец Олейник победил американца Брауна на турнире UFC 213Спорт 9 июля, 6:14
Волк напал на ребенка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка"Происшествия 9 июля, 6:07
Прохладно и дождливо будет в воскресенье в Московском регионеМосква 9 июля, 6:05
Белый дом: встреча Путина и Трампа стала стартом работы РФ и США над крупными проблемамиМеждународная панорама 9 июля, 5:08
Минобороны КНР: Пекин прекратил контакты с КНДР по военной линииМеждународная панорама 9 июля, 4:52
Сборная Мартиники обыграла команду Никарагуа в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 9 июля, 4:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп сделал в субботу вечером необычный жест вежливости по отношению к солдату в составе почетного караула, встречавшего президента США на авиабазе Эндрюс по возвращении из зарубежной поездки. Он дважды поднимал и возвращал морскому пехотинцу фуражку, которую с его головы срывали сильные потоки воздуха от вращавшихся лопастей вертолета.
WATCH: Before boarding Marine One, President Trump stops to retrieve a Marine's hat that was blown off by the wind pic.twitter.com/zxBrhW1S2p— NBC News (@NBCNews) 9 July 2017
Эпизод был заснят телекамерами различных телекомпаний и вскоре начал распространяться в соцсетях, набирая огромное количество просмотров и получая лестные для Трампа комментарии.
Пехотинцы стояли навытяжку у трапа вертолета, который должен был доставить Трампа и его супругу с авиабазы в Белый дом. Подходя к трапу, президент заметил на земле фуражку одного из солдат. Он поднял ее, водрузил на голову пехотинца и потрепал того по плечу.
Но фуражку снова сорвало, и Трампу пришлось снова ее поднимать. При этом президент сам боролся с сильными струями воздуха, трепавшими его галстук.
Солдат продолжал стоять неподвижно и держать руки по швам. Убедившись, что его усилия тщетны, Трамп поднялся в вертолет.