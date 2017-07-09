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Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку

Общество
9 июля, 8:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, июля. /ТАСС

Президент США дважды поднимал и возвращал морскому пехотинцу фуражку, которую с его головы срывали сильные потоки воздуха

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп сделал в субботу вечером необычный жест вежливости по отношению к солдату в составе почетного караула, встречавшего президента США на авиабазе Эндрюс по возвращении из зарубежной поездки. Он дважды поднимал и возвращал морскому пехотинцу фуражку, которую с его головы срывали сильные потоки воздуха от вращавшихся лопастей вертолета.

Эпизод был заснят телекамерами различных телекомпаний и вскоре начал распространяться в соцсетях, набирая огромное количество просмотров и получая лестные для Трампа комментарии.

Пехотинцы стояли навытяжку у трапа вертолета, который должен был доставить Трампа и его супругу с авиабазы в Белый дом. Подходя к трапу, президент заметил на земле фуражку одного из солдат. Он поднял ее, водрузил на голову пехотинца и потрепал того по плечу.

Но фуражку снова сорвало, и Трампу пришлось снова ее поднимать. При этом президент сам боролся с сильными струями воздуха, трепавшими его галстук.

Солдат продолжал стоять неподвижно и держать руки по швам. Убедившись, что его усилия тщетны, Трамп поднялся в вертолет.

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