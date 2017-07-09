Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп сделал в субботу вечером необычный жест вежливости по отношению к солдату в составе почетного караула, встречавшего президента США на авиабазе Эндрюс по возвращении из зарубежной поездки. Он дважды поднимал и возвращал морскому пехотинцу фуражку, которую с его головы срывали сильные потоки воздуха от вращавшихся лопастей вертолета.

WATCH: Before boarding Marine One, President Trump stops to retrieve a Marine's hat that was blown off by the wind pic.twitter.com/zxBrhW1S2p — NBC News (@NBCNews) 9 July 2017

Эпизод был заснят телекамерами различных телекомпаний и вскоре начал распространяться в соцсетях, набирая огромное количество просмотров и получая лестные для Трампа комментарии.

Пехотинцы стояли навытяжку у трапа вертолета, который должен был доставить Трампа и его супругу с авиабазы в Белый дом. Подходя к трапу, президент заметил на земле фуражку одного из солдат. Он поднял ее, водрузил на голову пехотинца и потрепал того по плечу.

Но фуражку снова сорвало, и Трампу пришлось снова ее поднимать. При этом президент сам боролся с сильными струями воздуха, трепавшими его галстук.

Солдат продолжал стоять неподвижно и держать руки по швам. Убедившись, что его усилия тщетны, Трамп поднялся в вертолет.