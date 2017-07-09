Патриарх Кирилл призвал монашествующих не уходить в мир для решения своих трудностей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Патриарх Кирилл призвал насельников и насельниц монастырей беречь свое монашеское призвание, отметив, что уходом в мир они не смогут обрести счастья.
"Те люди, которые меняют монастырь на мир, никогда не обретут в мире счастья. И не потому, что это им есть некое наказание - совсем нет, бог всех любит и менее всего наказует, - но именно потому, что сравнение монастырской жизни с мирской у человека, который получил прививку к монастырской жизни, никогда не может быть в пользу мирской", - сказал патриарх в ходе встречи с архиереями в Варлаамо-Хутынском женском монастыре под Великим Новгородом.
По его словам, он не видел ни одного монаха или монахини, которые, покинув монастырь, обрели бы человеческое счастье. "Поэтому обращаюсь к вам сегодня - к вам и ко всем, кто меня слышит, - берегите свою монашескую жизнь, свое монашеское и монастырское призвание. Помните, что это особый удел, и здесь вы сталкиваетесь с трудностями, как люди в миру сталкиваются с трудностями, но никогда не пытайтесь разрешить эти трудности уходом из обители. Потому что ничего более лучшего вы в миру не найдете", - заключил глава РПЦ.
В ходе визита в Великий Новгород 8-9 июля патриарх также посетил Юрьев мужской монастырь, который является древнейшей обителью России. Он был основан князем Ярославом Мудрым (в крещении назван Георгием) в 1030 году у истока реки Волхов. Ранее патриарх Кирилл посещал Великий Новгород в 2009 году, в дни празднования 1150-летия города.