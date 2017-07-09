Десять тысяч человек эвакуируют в Польше из-за вывоза бомбы времен Второй мировой войны

ВАРШАВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 10 тысяч жителей польского города Белосток и окрестностей должны быть эвакуированы в воскресенье для извлечения и вывоза в безопасное место неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, которая весит 500 кг. Как сообщается на официальном сайте города, для вывоза граждан с утра начали действовать специальные автобусные маршруты.

Свои дома должны будут покинуть жители 60 белостокских улиц, расположенных на территории радиусом 1,3 км от места обнаружения бомбы - всего 7,3 тысячи человек. Среди жителей близлежащих поселков операция затронет еще 2,8 тысячи человек. Согласно планам, до полудня опасная территория должна быть полностью освобождена.

Немецкая авиационная бомба была обнаружена во время строительных работ. По словам мэра Белостока Тадеуша Трусколаского, "сейчас угрозы для жителей нет", опасная находка охраняется. Однако, во время ее перевозки могут возникнуть сложности, поэтому ответственные службы приняли решение об эвакуации.

В 12:00 по местному времени (13:00 мск) саперы начнут поднимать бомбу. "Мы надеемся начать операцию по плану. Поднять бомбу мы рассчитываем в максимально короткие сроки - от одного часа до двух. Затем она будет вывезена на полигон в Ожише, где будет детонирована в безопасном месте", - сказал руководящий операцией сапер Мариуш Куява, слова которого опубликованы на сайте Белостока.

Как ожидается, к 16:00 (17:00 мск) операция должна завершиться, и эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома.