Живущие в Израиле участники Великой Отечественной войны получат пожизненные пособия

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по улучшению материального положения некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в Израиле. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 января 2018 года устанавливается пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1 тыс. рублей гражданам Израиля, ранее состоявшим в гражданстве СССР и являющимся инвалидами и участниками ВОВ, бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей.
Также, пособие в размере 500 рублей в месяц полагается, в частности, для проживающих в Израиле лиц, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей.
По данным израильского министерства абсорбции, в стране проживают около 10 тысяч участников Второй мировой войны. Всего в армиях союзников воевали полтора миллиона евреев, из них треть - в Красной армии и партизанских отрядах на оккупированной территории СССР. 206 тысяч из них погибли в боях, около 150 стали Героями Советского Союза.