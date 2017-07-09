Патриарх Кирилл помолился за упокой художника Ильи Глазунова

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву об упокоении скончавшегося в ночь на воскресенье художника Ильи Глазунова во время литургии в Николо-Вяжищском женском монастыре под Великим Новгородом.

"Святейший патриарх хорошо знал усопшего, много общался с ним, не так давно посещал его галерею", - сказал пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.

По его словам, патриарх передал родным и близким Глазунова свои соболезнования.

Во время литургии с участием сопровождающих патриарха архиереев Русской православной церкви, духовенства Новгородской области были вознесены специальные молитвы "об упокоении души раба Божьего новопреставленного Илии".