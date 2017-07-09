Патриарх Кирилл помолился за упокой художника Ильи Глазунова

Прядкин: "Зенит" готов лететь на матч РФПЛ в ХабаровскСпорт 9 июля, 12:05
Умер медиаменеджер Антон НосикОбщество 9 июля, 11:17
Биография Ильи ГлазуноваБиографии и справки 9 июля, 11:17
Умер художник Илья ГлазуновКультура 9 июля, 11:08
Черчесов: у "Спартака" есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезонеСпорт 9 июля, 10:59
Геркус: арендное соглашение позволит нападающему Ари сыграть против "Краснодара"Спорт 9 июля, 10:31
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом СербииОбщество 9 июля, 10:14
Россия выступает за пересмотр мандата представителя ОБСЕ по свободе СМИПолитика 9 июля, 9:59
Мейтин: все стадионы клубов РФПЛ готовы к началу нового сезонаСпорт 9 июля, 9:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву об упокоении скончавшегося в ночь на воскресенье художника Ильи Глазунова во время литургии в Николо-Вяжищском женском монастыре под Великим Новгородом.
"Святейший патриарх хорошо знал усопшего, много общался с ним, не так давно посещал его галерею", - сказал пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.
По его словам, патриарх передал родным и близким Глазунова свои соболезнования.
Во время литургии с участием сопровождающих патриарха архиереев Русской православной церкви, духовенства Новгородской области были вознесены специальные молитвы "об упокоении души раба Божьего новопреставленного Илии".