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Патриарх Кирилл помолился за упокой художника Ильи Глазунова

Общество
9 июля, 11:32 UTC+3 ¶ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июля. /ТАСС

Отмечается, что глава РПЦ хорошо знал художника и недавно посещал его галерею

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву об упокоении скончавшегося в ночь на воскресенье художника Ильи Глазунова во время литургии в Николо-Вяжищском женском монастыре под Великим Новгородом.

"Святейший патриарх хорошо знал усопшего, много общался с ним, не так давно посещал его галерею", - сказал пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.

По его словам, патриарх передал родным и близким Глазунова свои соболезнования.

Во время литургии с участием сопровождающих патриарха архиереев Русской православной церкви, духовенства Новгородской области были вознесены специальные молитвы "об упокоении души раба Божьего новопреставленного Илии".

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