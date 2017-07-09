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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ильи Глазунова

Общество
9 июля, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что "Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения"

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Илья Глазунов и Владимир Путин, 2013 год

Илья Глазунов и Владимир Путин, 2013 год

© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного художника СССР Ильи Глазунова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Умер художник Илья Глазунов

"Президент направил глубокие соболезнования родным и близким Глазунова в связи с его кончиной", - сказал он.

Песков напомнил, что "Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения". "Президент всегда считал Глазунова выдающимся художником нашей современности", - подчеркнул Песков.

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни, сообщила ТАСС сообщила его супруга Инесса Орлова.

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Глазунов, Илья Сергеевич Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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