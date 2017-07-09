Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ильи Глазунова

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного художника СССР Ильи Глазунова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент направил глубокие соболезнования родным и близким Глазунова в связи с его кончиной", - сказал он.
Песков напомнил, что "Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения". "Президент всегда считал Глазунова выдающимся художником нашей современности", - подчеркнул Песков.
Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни, сообщила ТАСС сообщила его супруга Инесса Орлова.