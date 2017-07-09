Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ночной велопарад в Москве 8 июля, несмотря на непогоду, собрал более 10 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства столицы.
"Участниками третьего ночного велопарада, несмотря на непогоду, стали более 10 тысяч человек. 8 июля они проехали около 16 километров по Фрунзенской набережной, Хамовническому Валу, Саввинской набережной, Новому Арбату, Знаменке, Воздвиженке и Пречистенской набережной. Средняя скорость колонны не превышала 15 километров в час: велопарад - это не спортивная гонка, а праздник в поддержку развития велосипедной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые участники взяли велосипеды напрокат, в день велопарада их можно было арендовать со скидкой.
В этом году ночной велопарад прошел в рамках первого в истории столицы Дня московского транспорта. Большая праздничная программа была представлена в Парке Горького, в Сокольниках и на ВДНХ, на Фрунзенской набережной прошла выставка ретротехники, праздник завершился фейерверком.