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Венедиктов назвал смерть Антона Носика потерей для российского интернета

Общество
9 июля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

По словам журналиста, Носик был "ярким и резким человеком, не стеснявшимся, не выбиравшим слова"

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Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Смерть российского блогера Антона Носика стала потерей для всего российского интернета. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Потеря Антона Носика - это потеря, во-первых, для нашего интернета, - сказал Венедиктов. - Потому что, во-первых, Антон очень тонко чувствовал, что впереди, именно поэтому его называют "основателем" - он мог догадываться и направляться в ту сторону, в которую еще никто не смотрел в области интернета".

Венедиктов подчеркнул, что смерть Носика - потеря для его друзей.

По словам журналиста, Антон Носик был "ярким и резким человеком, не стеснявшимся, не выбиравшим слова" и "приправой к жизни". "Абсолютно разные люди с абсолютно разными взглядами на страну, на мир, на интернет, на жизнь, может быть, не уважали Антона, но любили его, сами того не понимая", - добавил главред "Эха Москвы".

Носик умер на 52-м году жизни. Он являлся стартап-менеждером, журналистом и известным блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе Рунета.

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