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Успенский собор в Свияжске внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Общество
9 июля, 15:17 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 9, июля. /ТАСС

Собор признан шедевром русского зодчества XVI века

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Успенский собор и колокольня Никольской церкви на территории Успенского монастыря в Свияжске

Успенский собор и колокольня Никольской церкви на территории Успенского монастыря в Свияжске

© Василий Александров/ТАСС

ВАРШАВА, 9 июля. /ТАСС/. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил Успенский собор в Свияжске в Республике Татарстан в список Всемирного наследия. Об этом в воскресенье сообщается в Twitter организации.

"Собор Успения Пресвятой Богородицы на острове-граде Свияжск только что внесли в список Всемирного наследия", - говорится в сообщении.

Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани в устье реки Свияга на высоком холме площадью 62 гектара. Это первый православный город в регионе Среднего Поволжья, основанный в 1551 году царем Иваном Грозным. Успенский собор (1561) возведен из камня в стиле псковско-новгородских храмов и признан шедевром русского зодчества XVI века. На территории собора находится единственная в мире сохранившаяся фреска Святого Христофора, где он изображен с лошадиной головой.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проводит в польском Кракове 41-ю сессию, во время которой ведется рассмотрение более 30 заявок на включение в список Всемирного наследия. Сессия завершит работу 12 июля.

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