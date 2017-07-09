Успенский собор в Свияжске внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Успенский собор и колокольня Никольской церкви на территории Успенского монастыря в Свияжске © Василий Александров/ТАСС

ВАРШАВА, 9 июля. /ТАСС/. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил Успенский собор в Свияжске в Республике Татарстан в список Всемирного наследия. Об этом в воскресенье сообщается в Twitter организации.

"Собор Успения Пресвятой Богородицы на острове-граде Свияжск только что внесли в список Всемирного наследия", - говорится в сообщении.

Just inscribed as @UNESCO #WorldHeritage Site: The Assumption Cathedral of the town-island of Sviyazhsk, Russian Federation #41whc pic.twitter.com/XY1a5I2Gkc — UNESCO (@UNESCO) 9 июля 2017 г.

Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани в устье реки Свияга на высоком холме площадью 62 гектара. Это первый православный город в регионе Среднего Поволжья, основанный в 1551 году царем Иваном Грозным. Успенский собор (1561) возведен из камня в стиле псковско-новгородских храмов и признан шедевром русского зодчества XVI века. На территории собора находится единственная в мире сохранившаяся фреска Святого Христофора, где он изображен с лошадиной головой.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проводит в польском Кракове 41-ю сессию, во время которой ведется рассмотрение более 30 заявок на включение в список Всемирного наследия. Сессия завершит работу 12 июля.