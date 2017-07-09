Медведев: Носик был настоящим профессионалом и первопроходцем российского интернета

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной российского медиаменеджера и блогера Антона Носика. Об этом глава правительства написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет- ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел", - написал Медведев.

Носик умер на 52-м году жизни. Он был стартап-менеждером, журналистом и известным блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе рунета.