Медведев: Носик был настоящим профессионалом и первопроходцем российского интернета

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной российского медиаменеджера и блогера Антона Носика. Об этом глава правительства написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет- ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел", - написал Медведев.
Носик умер на 52-м году жизни. Он был стартап-менеждером, журналистом и известным блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе рунета.