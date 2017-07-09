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Медведев: Носик был настоящим профессионалом и первопроходцем российского интернета

Общество
9 июля, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Премьер-министр РФ выразил соболезнования в связи с кончиной медиаменеджера и блогера

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной российского медиаменеджера и блогера Антона Носика. Об этом глава правительства написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет- ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел", - написал Медведев.

Носик умер на 52-м году жизни. Он был стартап-менеждером, журналистом и известным блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.rugazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе рунета.

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Биография Антона Носика

 

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