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Патриарх Кирилл отметил уникальную роль Великого Новгорода в истории России

Общество
9 июля, 16:19 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июля. /ТАСС

Предстоятель РПЦ посетил в воскресенье Великий Новгород в ходе архипастырского визита и встретился с главой региона

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным отметил уникальную роль Великого Новгорода в истории России. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

" <…> у Новгорода совершенно уникальная роль в истории нашего Отечества", - сказал предстоятель РПЦ, слова которого приводит пресс-служба.

"Мы знаем вас как человека православного, любящего свою Родину, человека весьма высококвалифицированного, - продолжил патриарх, обращаясь к Никитину. - Несмотря на свой, еще сравнительно молодой, возраст вы уже многое испытали в жизни, через многое прошли, получили прекрасное образование и замечательный опыт работы. И очень надеюсь, что при вашем руководстве будет дальше развиваться Новгородская земля, которая достойна лучшего будущего".

Встреча главы региона с предстоятелем РПЦ состоялась после божественной литургии, которую патриарх провел в Никольском соборе Николо-Вяжищского ставропигиального женского монастыря под Великим Новгородом.

Патриарх Кирилл посетил в воскресенье Великий Новгород в ходе архипастырского визита. Накануне он возглавил Всенощное бдение в Софийском соборе новгородского Кремля, побывал в Свято-Юрьевом соборе и Варлаамо-Хутынском женском монастыре.

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