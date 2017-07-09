Спасатели призывают к осторожности во время сильного дождя в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Столичный главк МЧС распространил экстренное сообщение о сильном дожде с грозой в ближайший час.

"По информации синоптиков, в ближайший час с сохранением на вечер 9 июля и ночь 10 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 12-17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

В связи с этим спасатели рекомендуют быть более внимательными и острожными, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Автомобили желательно парковать в гаражах или вдали от деревьев.