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На аэродроме Клоково в Туле проходит чемпионат по высшему пилотажу на самолетах Як-52

Общество
9 июля, 18:12 UTC+3

Участие в мероприятии принимают 25 спортсменов из девяти стран мира

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ТУЛА, 9 июля. /ТАСС/. Чемпионат по высшему пилотажу на самолетах Як-52 проходит в воскресенье на территории аэродрома Клоково в Туле. В нем принимают участие 25 спортсменов из девяти стран мира, сообщил ТАСС президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, директор соревнования Дмитрий Мотин.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, высший пилотаж - один из самых зрелищных и технически сложных видов самолетного спорта. "Он требует от летчиков высокого мастерства и работы на пределе возможностей. Здесь, в Туле, собрались пилоты из разных стран, и я уверен, каждый участник соревнования в полной мере проявит свои профессиональные качества и умения. Пусть борьба будет честной, и победит сильнейший", - приводит пресс-служба правительства региона слова Дюмина.

На церемонии открытия помимо концертной программы, состоялось авиашоу, которое представила пилотажная группа "Первый полет" на Як-52, продемонстрировавшая такие фигуры высшего пилотажа как "Клин", "Ромашка", "Ромб", "Вентилятор". Также прошла военная реконструкция воздушного боя обороны Тулы.

В чемпионате принимают участие около 25 спортсменов из девяти стран на самолетах Як-52, специально выделяемых ДОСААФ России. Это команды из Австралии, Канады, США, ЮАР, Испании и некоторых стран СНГ. "Сборная России насчитывает восемь спортсменов, которые отбирались на масштабное соревнование по итогам чемпионате России", - сообщил Дмитрий Мотин.

"Соревнования заключаются в четырех упражнениях, одно из которых можно назвать домашней заготовкой, так как спортсмены имели возможность отрабатывать его в течение года. Оставшиеся три задания летчику неизвестны - их он получает только накануне полета. Будет определен абсолютный чемпион по личному зачету и в команде, результаты станут известны на церемонии закрытия 15 июля", - уточнил он.

Як-52 - отечественный спортивно-тренировочный самолет, который выпускался в стране с 1979 по 1998 годы. Всего было выпущено около 2 тыс. таких самолетов.

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