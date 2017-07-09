Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату, пока к руководству предприятия не обратится глава государства.
В воскресенье на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым президент России предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "Прямой линии".
"Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивления", - сказал Путин.
Он обратил внимание на высказывание губернатора, который хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере. "Но в целом люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат в экономике", - отметил глава государства.
Путин показал обращение, поступившее в ходе "Прямой линии" от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Как следует из обращения, директор заявил рабочим, что те не получат зарплату, пока к нему лично не обратится президент.
"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит", - сказал Путин.
Отвечая на вопросы журналистов после беседы с президентом, Куйвашев сказал, что по его поручению директора завода "уже ищут".
"Все может быть, надо проверить. Найдем - разберемся", - пообещал губернатор.
Владимир Путин также поручил губернатору разобраться с сокращением объема бесплатных услуг в медицинских учреждениях региона.
"Нерегулярное получение льготных лекарств. Муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Но так мы не договаривались никогда. Что это такое?" - сказал Путин, озвучивая одно из обращений.
"Вы не должны снижать объем предоставления бесплатных услуг", - подчеркнул глава государства. Открытие платных клиник на базе муниципальных, отметил он, практически является "скрытой приватизацией".
При этом он отметил, что в целом по стране отмечаются успехи в развитии здравоохранения, о чем свидетельствуют увеличение продолжительности жизни россиян и другие показатели.
Глава государства также попросил Куйвашева выяснить, почему жителей Екатеринбурга заставляют платить за ремонт фасадов домов, которые стоят по маршруту движения гостей во время предстоящего ЧМ-2018 по футболу.
"Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счет фасады домов. С этим точно надо разобраться", - поручил Путин губернатору.
"Посмотрите, насколько это законно. И с мэром поговорите", - сказал глава государства.
Кроме того, в ходе разговора с Куйвашевым Путин поручил ему разобраться с выходом из строя очистных сооружений, о чем ему также пожаловались жители в ходе "Прямой линии".