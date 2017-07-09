Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату, пока к руководству предприятия не обратится глава государства.

В воскресенье на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым президент России предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "Прямой линии".

"Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивления", - сказал Путин.

Он обратил внимание на высказывание губернатора, который хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере. "Но в целом люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат в экономике", - отметил глава государства.

Путин показал обращение, поступившее в ходе "Прямой линии" от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Как следует из обращения, директор заявил рабочим, что те не получат зарплату, пока к нему лично не обратится президент.

"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит", - сказал Путин.

Отвечая на вопросы журналистов после беседы с президентом, Куйвашев сказал, что по его поручению директора завода "уже ищут".

"Все может быть, надо проверить. Найдем - разберемся", - пообещал губернатор. Сокращение бесплатных услуг в свердловских клиниках Владимир Путин также поручил губернатору разобраться с сокращением объема бесплатных услуг в медицинских учреждениях региона. Смотрите также Аварийное жилье, маткапитал и обеспечение лекарствами: соцблок "Прямой линии" Путина "Нерегулярное получение льготных лекарств. Муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Но так мы не договаривались никогда. Что это такое?" - сказал Путин, озвучивая одно из обращений. "Вы не должны снижать объем предоставления бесплатных услуг", - подчеркнул глава государства. Открытие платных клиник на базе муниципальных, отметил он, практически является "скрытой приватизацией". Он также зачитал губернатору некоторые жалобы и возмущения граждан. "Так плохо как сейчас, не было никогда", - прочитал глава государства одно из поступивших обращений. При этом он отметил, что в целом по стране отмечаются успехи в развитии здравоохранения, о чем свидетельствуют увеличение продолжительности жизни россиян и другие показатели. Ремонт фасадов домов за свой счет Глава государства также попросил Куйвашева выяснить, почему жителей Екатеринбурга заставляют платить за ремонт фасадов домов, которые стоят по маршруту движения гостей во время предстоящего ЧМ-2018 по футболу. "Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счет фасады домов. С этим точно надо разобраться", - поручил Путин губернатору. "Посмотрите, насколько это законно. И с мэром поговорите", - сказал глава государства. Кроме того, в ходе разговора с Куйвашевым Путин поручил ему разобраться с выходом из строя очистных сооружений, о чем ему также пожаловались жители в ходе "Прямой линии". "Экологи бьют тревогу. Но дело не в экологах. А дело в людях. Надо немедленно с этим разобраться", - подчеркнул президент.