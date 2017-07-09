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Путин подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила

Общество
9 июля, 21:18 дата обновления: 9 июля, 22:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Об этом глава государства сообщил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила.

"В соответствии с вашим обращением мной сегодня подписан указ о праздновании 300-летия основания города Нижний Тагил", - сказал глава государства на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Считается, что Нижний Тагил был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году.

 

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