Путин подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила.

"В соответствии с вашим обращением мной сегодня подписан указ о праздновании 300-летия основания города Нижний Тагил", - сказал глава государства на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Считается, что Нижний Тагил был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году.