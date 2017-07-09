Путин подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила.
"В соответствии с вашим обращением мной сегодня подписан указ о праздновании 300-летия основания города Нижний Тагил", - сказал глава государства на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Считается, что Нижний Тагил был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году.