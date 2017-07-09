Экспертами форума "Балтийский Артек" станут бизнесмены и представители шоу-бизнеса

КАЛИНИНГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Восьмой Всероссийский молодежный образовательный форум "Балтийский Артек" начал работу на калининградском побережье Балтийского моря. Мастер-классы и творческие встречи с участниками проведут эксперты со всей страны, среди которых космонавт Олег Кононенко, успешные бизнесмены, звезды телевидения и спортсмены.

"Участники форума смогут пообщаться с генеральным директором компании CityBranding Василием Дубейковским, генеральным директором компании "1С-Битрикс" Сергеем Рыжиковым, российским космонавтом, Героем России Олегом Кононенко, общественным деятелем Сангаджи Тарбаевым и многими другими экспертами", - сообщают организаторы форума.

Почетным гостем форума станет актер и учредитель фонда помощи детям, больным ДЦП, "Шаг вместе", заслуженный артист России Гоша Куценко. Мастер-классы для участников проведут тренеры волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр Сочи-2014, креативное агентство Red keds (среди клиентов Coca Cola, Mail.ru, KIA, Pandora, DHL и др.), команды телепроекта "Голос" и "Comedy Club", HR-специалисты "Апостроф-медиа", Ассоциация продюсеров кино и телевидения, чемпионы спорта и ведущие специалисты в области фитнеса и здорового образа жизни.

"В рамках форума пройдет конкурс проектов, где участники могут получить гранты на их реализацию: от 15 до 100 тыс. рублей. Участниками могут стать молодые люди от 14 до 30 лет. Организатором выступает Агентство по делам молодежи Калининградской области", - сообщили ТАСС в пресс- службе форума.

С 9 по 15 июля пройдет региональная смена "Молодежь будущего", которая будет работать по шести направлениям: "Мастерская карьерного роста", "Пространство добра", "Школа фитнеса", "Проектный офис", "Арт-пространство", "Киномастерская". С 19 по 25 июля в "Балтийском Артеке" будет организована федеральная профильная смена "Молодые учителя", рассчитанная на 400 участников в возрасте от 18 до 30 лет - специалистов сферы образования из разных городов России. Главной темой образовательных площадок станет деятельность и развитие Российского движения школьников в субъектах РФ. Заключительная третья смена форума - "Поколение Z" - для школьников от 13 до 17 лет, планируется с 28 июля по 3 августа.

Форум "Балтийский Артек" проводится на берегу Балтийского моря в Калининградской области с 2010 года. В качестве гостей на него традиционно приглашаются известные представители органов власти, общественных организаций и СМИ, гражданские активисты, деятели искусства и культуры, бизнесмены и бизнес-тренеры. В 2015 году форум получил федеральный статус. Его участники - молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.