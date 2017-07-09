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Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи

Общество
9 июля, 23:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Врио губернатора Свердловской области пообещал, что власти разберутся, из-за чего рабочие не получают зарплату

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, сотрудники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплаты, ни разу не обращалось за помощью к властям Свердловской области. Об этом заявил в воскресенье журналистам врио губернатора региона Евгений Куйвашев.

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"Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Уверен, что совместные усилия областных властей и правоохранительных органов позволят нормализовать ситуацию на предприятии и защитить права рабочих", - сказал Куйвашев.

Он заверил, что власти разберутся, из-за чего рабочие не получают зарплату. "Если есть какие-то объективные трудности - поможем, а если нет - вместе с компетентными ведомствами сделаем все, чтобы собственники понесли ответственность в полном объеме", - заявил врио губернатора.

"Люди в беде не останутся. Я с заводчанами сам обязательно встречусь", - сказал он, добавив, что эта история "станет хорошим уроком для всех нерадивых собственников".

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов сообщил ТАСС, что в понедельник в Нижний Тагил отправится региональный министр промышленности.

Ситуация на заводе

Ранее в воскресенье Путин сообщил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на предприятии, где людям отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится глава государства. Об обращении рабочих глава государства рассказал на встрече с Куйвашевым.

Руководитель региона заявил журналистам, что директора завода уже ищут по его поручению.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал ТАСС, что предприятие "уже долгое время" является банкротом. По его словам, собственники согласны выплатить зарплату из личных средств.

Также стало известно, что из-за невыплаты зарплаты почти 200 работникам завода уже возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий специализируется, в частности, на производстве плит из минеральной ваты. Предприятие выпускает теплоизоляционные материалы с 1964 года.

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