Купальный сезон в Москве может открыться в конце июля

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Купальный сезон в Москве может быть открыт к 22-23 июля, когда вода прогреется до 19-21 градусов тепла. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Согласно его прогнозу, к 15-16 июля "погода станет летняя", ожидаются "солнечные и в основном сухие деньки". Воздух будет прогреваться в среднем до 22-27 градусов, а температура воды постепенно поднимется до 19-21 градусов.
"То есть купальный сезон с опозданием на 50 суток может быть открыт к выходным - 22-23 июля 2017 г.", - написал Тишковец на своей странице в Facebook.
О теплом завершении июля в Москве на прошлой неделе говорил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на вторую половину июля и первую половину августа синоптики прогнозируют ясные, солнечные дни с температурой 25 градусов и выше.
Ранее в Гидрометцентре ТАСС рассказали, что летнее тепло вернется в Москву в середине следующей недели. Вместе с тем погода останется неустойчивой, с кратковременными дождями, местами с грозами и порывистым ветром.
Конец весны и начало лета на европейской территории России оказались самыми холодными с 1994 года, а прошедший июнь - вторым в XXI веке.