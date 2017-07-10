Патриарх Кирилл посетит Валаамский монастырь

ВАЛААМ /Карелия/, 10 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник и вторник посетит Валаамский монастырь в Карелии, где, в частности, проведет юбилейное заседание возглавляемого им попечительского совета по восстановлению древней обители.

Предстоятель Русской церкви побывает на Валааме в рамках своего первосвятительского визита в северо-западные регионы России, 8-9 июля он уже посетил Новгородскую митрополию. Патриарх традиционно приезжает на Валаам ко дню празднования памяти основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских (11 июля).

В день праздника патриарх совершит богослужение в Спасо-Преображенском соборе монастыря. Также он осмотрит несколько новых построенных объектов на острове, в том числе откроет памятник святому равноапостольному князю Владимиру во Владимирском скиту.

Восстановление монастыря

Попечительский совет по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря был создан в 2002 году по благословению патриарха Алексия II, в этом году он отмечает 15-летие. По словам пресс-секретаря патриарха, священника Александра Волкова, на заседании совета будут подведены итоги уходящего года.

"За 15-летний период работы патриаршего Попечительского совета полностью отреставрирован Спасо-Преображенский собор с восстановлением уникальных росписей верхнего храма. По архивным чертежам восстановлены деревянные резные иконостасы нижнего и верхнего храма, киоты и паникадила", - рассказали журналистам в патриаршей пресс-службе.

Кроме того, полностью воссозданы больничные храмы Живоносного Источника и Живоначальной Троицы, проведена реставрация других храмов. "Также с помощью попечителей были восстановлены полностью разрушенные Коневский, Ильинский, Смоленский скиты. Отреставрированы храмы и келейные корпуса Воскресенского, Гефсиманского, Сергиевского и Святоостровского скитов", - перечислили в патриархии.

Валаамский монастырь

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в 1329 году. Основанный ими монастырь уже через два столетия стал широко известен на Руси. Из числа его насельников вышли знаменитые подвижники Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий, Герман Аляскинский, Антипа Валаамский.

С 1917 по 1940 годы территория Валаама находилась в составе Финляндии. После установления на острове советской власти монастырская братия эвакуировалась в Финляндию. В декабре 1989 года первые шесть иноков начали возрождать здесь монашескую жизнь.