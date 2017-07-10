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Более 364 тыс. россиян обратились к медикам из-за уксусов клещей

Общество
10 июля, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В этом году зарегистрировано 566 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 1689 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, что не превышает средних значений за пятилетний период

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 364 тыс. человек в России обратились за медицинской помощью с начала весны после присасывания клещей, сообщает в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

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"По состоянию на 7 июля 2017 года, в медицинские организации обратились 364 620 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что с 16 марта 2017 года ведется еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, переносчиками которых являются клещи.

По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом в Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось в 1,8 раза, в Вологодской области - в 1,5 раза, в Санкт-Петербурге - в 1,3 раза, в Московской области - в 1,2 раза.

В этом году зарегистрировано 566 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 1689 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, что не превышает средних значений за пятилетний период, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

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