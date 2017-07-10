Более 364 тыс. россиян обратились к медикам из-за уксусов клещей

Маккейн: Вашингтон проигрывает войну в АфганистанеМеждународная панорама 10 июля, 1:41
Хейли: действия США в отношении РФ будут зависеть от итогов расследования спецпрокурораМеждународная панорама 10 июля, 1:27
Трамп: соглашение о зоне деэскалации на юго-западе Сирии соблюдаетсяМеждународная панорама 10 июля, 1:07
Песков: антиглобалисты не помешали проведению саммита G20Политика 10 июля, 1:03
Рок-фестиваль "Нашествие" под Тверью завершился концертом группы ДДТКультура 10 июля, 0:50
Экипаж очередной экспедиции на МКС определят в Звездном городкеКосмос 10 июля, 0:23
Цифровая экономика и умное производство станут главными темами выставки "Иннопром"Экономика и бизнес 10 июля, 0:12
Кириленко: женская сборная России по баскетболу 3х3 будет бороться за высокие места на ОИСпорт 10 июля, 0:09
Купальный сезон в Москве может открыться в конце июляОбщество 10 июля, 0:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 364 тыс. человек в России обратились за медицинской помощью с начала весны после присасывания клещей, сообщает в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 7 июля 2017 года, в медицинские организации обратились 364 620 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор напоминает, что с 16 марта 2017 года ведется еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, переносчиками которых являются клещи.
По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом в Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось в 1,8 раза, в Вологодской области - в 1,5 раза, в Санкт-Петербурге - в 1,3 раза, в Московской области - в 1,2 раза.
В этом году зарегистрировано 566 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 1689 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, что не превышает средних значений за пятилетний период, отмечают специалисты Роспотребнадзора.