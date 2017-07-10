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"Известия": Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино и на ТВ

Общество
10 июля, 2:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По данным издания, сейчас Минздрав обсуждает с экспертами и заинтересованными органами федеральной власти вторую редакцию проекта

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ предлагает ограничить демонстрацию алкогольной продукции или ее логотипов в кино, телепередачах и в печати. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции", - сказали изданию в Минздраве.

В ведомстве "Известиям" пояснили, что примером скрытой рекламы алкоголя, помимо самой демонстрации спиртного, являются также имитационные товары (когда продукция ассоциируется со спиртным, им не являясь).

По данным издания, сейчас Минздрав обсуждает с экспертами и заинтересованными органами федеральной власти вторую редакцию проекта. В Минкомсвязи не ответили на запрос "Известий", а в Министерстве культуры заявили, что предложение Минздрава находится вне компетенции ведомства.

В начале июня "Известия" со ссылкой на доработанную версию антитабачной концепции Минздрава писали, что министерство предлагает запретить государственную поддержку фильмов, где демонстрируются табачные изделия или есть сцены курения. Документ, по данным газеты, также предполагает ограничение на показ товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий.

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