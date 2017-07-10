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Водолазы Северного флота подняли истребитель со дна озера на Кольском полуострове

Общество
10 июля, 10:49 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 10, июля. /ТАСС

В настоящее время самолет находится на территории музея Военно-воздушных сил СФ, решается вопрос о проведении реставрационных работ

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МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Водолазы Северного флота (СФ) нашли и подняли на поверхность пролежавший 72 года на дне озера в Мурманской области американский истребитель Р-39 "Аэрокобра", поставлявшийся в СССР по лендлизу в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СФ.

"Операция по обследованию дна северной части Щукозера, которое находится недалеко от главной базы Северного флота - Североморска, началась 29 июня, в ней были задействованы военные водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ, а также специальная водолазная техника и катер, оснащенный локатором бокового обзора и телеуправляемым подводным аппаратом", - уточнили в пресс- службе.

Для надежного крепления строп на корпусе истребителя пришлось обращаться за помощью к сотрудникам музея ВВС Северного флота, которые подробно рассказали про силовые конструкции "Аэрокобры" и дали рекомендации, как осуществить подъем самолета, чтобы он не развалился на части.

Истребитель был погружен в донный ил на глубине 45 метров. Помимо большой глубины, работу водолазов осложняла плохая видимость. Для поднятия машины были задействованы понтон и автомобильный кран. Затем самолет был доставлен на территорию музея Военно-воздушных сил СФ в посёлке Сафоново для решения вопроса о проведении реставрационных работ.

О том, что на дне озера должен находиться погибший истребитель, было известно по архивным данным. 6 марта 1945 года при выполнении учебно-боевого полета летчик 2-й эскадрильи 255 истребительного авиаполка ВВС СФ младший лейтенант Федор Дмитриевич Варавиков потерпел крушение. Его самолет - Р-39 "Аэрокобра" - был сложен в управлении, требовал от пилота высокого мастерства и сосредоточенности. По всей вероятности, машина сорвалась в штопор и упала на озерный лед, не дотянув несколько километров до военного аэродрома Ваенга.

В именном списке безвозвратных потерь личного состава 5-й минно-торпедной авиационной Киркенесской Краснознамённой дивизии ВВС СФ с 1 по 10 марта 1945 года указано, что Варавиков погиб при крушении самолета. Однако в кабине самолёта останки не обнаружены. Тем не менее, память погибшего лётчика участники поисковой операции почтили минутой молчания.

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