В Новосибирской области впервые прошли демонстрационные экзамены по стандартам Worldskills

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В Новосибирской области впервые прошли демонстрационные экзамены по стандартам WorldskillsОбщество 10 июля, 9:48
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НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Независимая оценка качества профподготовки выпускников колледжей в форме демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia впервые состоялась в Новосибирской области, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.
"Итоговые испытания по стандартам Worldskills Russia прошли 265 студентов в рамках пилотного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий" впервые прошли в Новосибирской области. Проведение демонстрационных экзаменов было организовано в двенадцати колледжах и лицеях региона", - говорится в сообщении.
На экзаменах ребята выполняли практические задания, разработанные на основе конкурсных модулей чемпионатов Worldskills. Контрольно-измерительные материалы были подготовлены по 14 компетенциям, соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования: веб-дизайн, лабораторный химический анализ, полимеханика, токарные и фрезерные работы, электромонтаж, сварочные технологии, парикмахерское искусство, прикладная эстетика, администрирование отеля, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, инженерный дизайн, сантехника и отопление.
Качество подготовки выпускников новосибирских профессиональных колледжей и лицеев в формате демонстрационного экзамена оценивали 132 независимых эксперта, большинство из которых - работодатели. В этом, в частности, состоит эффективность демонстрационного экзамена как инструмента независимой оценки качества региональной системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.
По данным союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы", по количеству участников и компетенций Новосибирская область вошла в пятерку лидеров среди субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации проекта "Рабочие кадры для передовых технологий".