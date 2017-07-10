Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новосибирской области впервые прошли демонстрационные экзамены по стандартам Worldskills

Общество
10 июля, 9:48 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, июля. /ТАСС

Проведение экзаменов было организовано в двенадцати колледжах и лицеях региона

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Независимая оценка качества профподготовки выпускников колледжей в форме демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia впервые состоялась в Новосибирской области, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Итоговые испытания по стандартам Worldskills Russia прошли 265 студентов в рамках пилотного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий" впервые прошли в Новосибирской области. Проведение демонстрационных экзаменов было организовано в двенадцати колледжах и лицеях региона", - говорится в сообщении.

На экзаменах ребята выполняли практические задания, разработанные на основе конкурсных модулей чемпионатов Worldskills. Контрольно-измерительные материалы были подготовлены по 14 компетенциям, соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования: веб-дизайн, лабораторный химический анализ, полимеханика, токарные и фрезерные работы, электромонтаж, сварочные технологии, парикмахерское искусство, прикладная эстетика, администрирование отеля, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, инженерный дизайн, сантехника и отопление.

Качество подготовки выпускников новосибирских профессиональных колледжей и лицеев в формате демонстрационного экзамена оценивали 132 независимых эксперта, большинство из которых - работодатели. В этом, в частности, состоит эффективность демонстрационного экзамена как инструмента независимой оценки качества региональной системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.

По данным союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы", по количеству участников и компетенций Новосибирская область вошла в пятерку лидеров среди субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации проекта "Рабочие кадры для передовых технологий".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
WorldSkills
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
7
Сергей Чемезов: общее прошлое с президентом Путиным ─ не индульгенция
Темы дня
Реклама