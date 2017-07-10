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Путин рассказал, что несколько лет ездил на Nissan, работая в мэрии Петербурга

Общество
10 июля, 9:50 дата обновления: 10 июля, 10:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Президент РФ также рассказал, что в настоящее время у него есть японский мотоцикл, но он старается на нем не ездить

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что во время работы в мэрии Санкт-Петербурга несколько лет ездил на автомобиле Nissan.

В понедельник глава государства посетил павильоны международной промышленной выставки "Иннопром"-2017. На одном из стендов был представлен обновленный автомобиль Nissan Murano. Руководство компании рассказало главе государства об особенностях его производства и преимуществах новой модели.

"Я в 90-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет, ездил на Nissan. Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась", - признался президент.

Президент РФ на выставке также познакомился с передовыми технологиями японских компаний. В частности, ему рассказали, как "умные" японские технологи позволяют сканировать удаленно состояние деталей в роботах и станках на российском производстве, что позволяет их оперативно менять и предотвращать поломки и остановку производства. Представители компании Toyota продемонстрировали российскому лидеру модели автомобилей, которые производятся на заводе в Санкт-Петербурге. Они отметили, что российское производство японских автомобилей пользуется хорошей репутацией в мире, а сотрудники на местах дают ценные рекомендации, которые улучшают качество работы, брак продукции в Санкт-Петербурге сведен практически к минимуму.

Президент РФ также посетил стенд производителя мотоциклов Mitsubishi. Там отметили, что при создании нового мотоцикла используется многолетний опыт конструирования самолетов, что позволяет ему разгоняться до большой скорости.

"У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить", - рассказал Путин.

Также глава государства посетил стенд "Группы Синара" и осмотрел макет строящегося стадиона "Екатеринбург Арена".

Япония в этом году стала страной-партнером выставки.

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