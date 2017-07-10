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"Калашников" открыл научно-образовательный центр по проектированию робототехники

Общество
10 июля, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По словам гендира концерна, создание такого центра открывает новые возможности для внедрения современных, высокотехнологичных решений при создании новых продуктов

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Концерн Калашников/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) открыл на базе Кубанского государственного университета (КубГУ) в Краснодаре научно-образовательный центр, который будет заниматься, в частности, проектированием роботов. Об этом в понедельник сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.

"Механизм взаимодействия предусматривает новый формат сотрудничества промышленного предприятия и образовательного учреждения, который заключается в организации проектно-ориентированного научно-образовательного процесса. Предполагаемая тематика проектов - робототехника, техническое зрение, управление электрическими машинами", - сказала она.

По словам гендиректора концерна "Калашников" Алексея Криворучко, создание научно-образовательного центра открывает новые возможности для внедрения современных, высокотехнологичных решений при создании новых продуктов концерна. "Лучшие студенты станут стипендиатами, а также получат приглашение на стажировки и постоянную работу на предприятиях группы", - пояснил он.

В свою очередь ректор КубГУ Михаил Астапов отметил, что в данный момент проектная команда университета уже выполняет проектную часть государственного задания в партнерстве с концерном.

Работа в центре будет построена на уровне проектных задач и гибких методиках проектирования, которые актуальны для деятельности концерна. Для их выполнения будут формироваться группы научных сотрудников и студентов разных направлений и факультетов, среди которых будущие физики-инженеры, электронщики, математики и программисты. По результатам выполнения проекта студенты смогут защитить курсовую или выпускную квалификационную работу.

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