"Калашников" открыл научно-образовательный центр по проектированию робототехники

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) открыл на базе Кубанского государственного университета (КубГУ) в Краснодаре научно-образовательный центр, который будет заниматься, в частности, проектированием роботов. Об этом в понедельник сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.
"Механизм взаимодействия предусматривает новый формат сотрудничества промышленного предприятия и образовательного учреждения, который заключается в организации проектно-ориентированного научно-образовательного процесса. Предполагаемая тематика проектов - робототехника, техническое зрение, управление электрическими машинами", - сказала она.
По словам гендиректора концерна "Калашников" Алексея Криворучко, создание научно-образовательного центра открывает новые возможности для внедрения современных, высокотехнологичных решений при создании новых продуктов концерна. "Лучшие студенты станут стипендиатами, а также получат приглашение на стажировки и постоянную работу на предприятиях группы", - пояснил он.
В свою очередь ректор КубГУ Михаил Астапов отметил, что в данный момент проектная команда университета уже выполняет проектную часть государственного задания в партнерстве с концерном.
Работа в центре будет построена на уровне проектных задач и гибких методиках проектирования, которые актуальны для деятельности концерна. Для их выполнения будут формироваться группы научных сотрудников и студентов разных направлений и факультетов, среди которых будущие физики-инженеры, электронщики, математики и программисты. По результатам выполнения проекта студенты смогут защитить курсовую или выпускную квалификационную работу.