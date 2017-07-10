Юные изобретатели подарили Путину "для внуков" развивающий конструктор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получил подарок для своих внуков - развивающий конструктор. В ходе посещения Международной промышленной выставки "Иннопром" глава государства ознакомился не только с передовыми разработками отечественных предприятий, но и с изобретениями талантливых детей.

О том, как осуществляется отбор и сопровождение таких ребят, он узнал на стенде "Уральского образовательного центра "Золотое сечение", который работает под эгидой президентского центра для одаренных детей "Сириус". Путину показали роботов, сконструированных ребятами, например, дрона-уборщика и робота-саламандру и орнитоптер "Призрак". Участники проекта сделали президенту подарок - развивающий конструктор, который попросили "передать внукам".

На стенде Министерства промышленности и торговли главу государства заинтересовали разработки детей, принимавших участие в международном фестивале молодежного творчества "От винта". Юный изобретатель представил президенту робота для изучения подводного дна. Путин заинтересовался разработкой, вспомнив, как сам спускался на дно Байкала.

Среди "взрослых" работ, представленных президенту в павильоне Свердловской области, был новейший беспилотный летательный аппарат "Юпитер" и его противоположность - система подавления дронов разработки КБ "Аэростарт". Как рассказали главе государства, это "ружье" под названием "Заслон" позволяет принудительно посадить летательный аппарат в случае его незаконного использования.

Много времени Путин провел на презентации сервиса, разработанного с участием компаний "Сименс", "Лаборатория Касперского", ООО "Стан" и НПП "Итэлма". Это уникальная система управления процессом производства, она представляет собой новейший подход к организации цифровой промышленности в РФ. Проект называется "4.0.ru" и позволяет обеспечивать цифровое моделирование, деталей, станков и целых производственных процессов, возможность цифровой сборки и испытаний, виртуальный контроль за ними.

Сервис за счет создания цифровой модели производства и оптимизации действий всех станков позволяет сократить на 10-15% его себестоимость. Компания "Лаборатория Касперского" разработала для этого сервиса систему безопасности, защищающую его от любых глобальных угроз и рисков.